Hiába járt le a hatósági karanténja, a rendőrök megint jöttek ellenőrizni

A szomszédok szerint szirénázva jelent meg a rendőrség Horváth Leon érdi otthonában május másodikán este, őt keresték. A fiatal ebben az időpontban Budapesten volt futni egy ismerősével, mivel a hatósági karanténja a postán és emailen kézbesített határozat szerint május elsejével lejárt. A rendőrség ennek ellenére megjelent az ingatlannál, és az egykori állami gondozott fiút kereste. Noha a mobiltelefonszáma szerepel a hatósági karantént elrendelő hivatalos dokumentumon, melyből egy példányt kötelezően meg kell kapnia az illetékes rendőrségnek is, azt mondja, nem a rendőrök, hanem a szomszédai hívták fel azzal: otthon keresik.

Miután a szomszédaim tájékoztatták őket, hogy nem tartózkodom itthon – annyit mondtak, hogy feljelentést fognak ellenem tenni. Miután elértek a szomszédok telefonon, beszéltem az érdi rendőrkapitánysággal, valamint a 107-es hívószámot is hívtam, ahol azt a tájékoztatást adták, hogy körözést adtak ki ellenem. Amikor tájékoztattam őket, hogy a dokumentum szerint már megszűnt a rám vonatkozó hatósági karantén, kérték, hogy vigyem be a határozatot. Ezután taxiba ültem, és azonnal az érdi rendőrségre mentem. Itt annyit mondtak, hogy már megszüntették a körözést ellenem.

Leon, aki egy külföldi utazásról hazatérve automatikusan került a kéthetes karanténba, ragaszkodott a személyes panasztételhez, így azt végül a helyszínen felvette egy rendőrtiszt. Később azt ügyvédje is megtette. Nemcsak magát a május 2-i intézkedést, és hogyanját sérelmezték, hanem azt is, hogy a hatóság a határidő lejárta után is tárolta Horváth Leon járványügyi megfigyelés idejére felvett adatait. Az adatok törlését a 81/2020 (IV.1.), veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló kormányrendelet szabályozza az alábbiak szerint:

A RENDŐRSÉG A (...) MEGHATÁROZOTT ADATOKAT A JÁRVÁNYÜGYI VÉDEKEZÉS ÉS A HATÓSÁGI HÁZI KARANTÉN SZABÁLYAI MEGTARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE CÉLJÁBÓL NYILVÁNTARTJA. (...) A NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATOKAT A HATÓSÁGI HÁZI KARANTÉN, A JÁRVÁNYÜGYI ELKÜLÖNÍTÉS, A JÁRVÁNYÜGYI MEGFIGYELÉS, A JÁRVÁNYÜGYI ZÁRLAT, VALAMINT A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁS MEGSZŰNÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN TÖRÖLNI KELL.

A kiadott, hatósági karantént elrendelő dokumentum május elsejéig kötelezte Leont karanténra, ezért a szabályok szerint adatait törölni kellett volna a nyilvántartásból. Az adatkezelés miatt ügyvédjével bejelentést tesznek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is, különös tekintettel arra, hogy ezek akár különleges adatnak is minősülhetnek az egészségügyi, járványügyi vonatkozás miatt.

Leon az Indexnek elmondta, hogy a kéthetes karantén alatt minden nap ellenőrizte a hatóság, hogy valóban otthon tartózkodik-e, konfliktusa egyetlen alkalommal sem volt velük.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya megkeresésünkre elmondta, hogy a vizsgálat során arra jutottak: elírás történt a járványügyi határozatban, ezért álláspontuk szerint a rendőrök a hatályos jogszabály szerint jártak el.

A vizsgálat megállapítása szerint a járványügyi hatóság 2020. április 19-én hozta meg határozatát, amelyben az érintett, 2020. április 18-án érkezett személyt járványügyi megfigyelés alá helyezi, azonban az érkezés napjaként tévesen 2020. április 17. napját vette figyelembe

– írják. Horváth Leon azt mondja, végtelenül megalázó volt számára, hogy a rendőrség bűnözőként kezelte, miközben ő a kézhez kapott határozat szerint járt el a karantén időpontja során, és az ügyvédi kiadások mellett taxiköltsége is keletkezett a május 2-án történtek miatt.

Leon ügyvédje, dr. Apponyi Dániel a rendőrség válaszára úgy reagált:

Meglátásom szerint még ha hibás is lenne a járványügyi hatóság határozata, akkor is ahhoz kellene igazodnia a rendőrségnek, mert az keletkezteti az ellenőrzési kötelezettséget, nem közvetlenül a jogszabály. Emiatt a rendőrség általi jogsértés a határozat esetleges hibájától függetlenül is megállapítható.

Horváth Leon jogi útra viszi az ügyet.

Horváth Leon éveken át pereskedett, majd 2016-ban pert nyert a gyámhivatal ellen. Azért küzdött az igazáért, mert úgy érezte, jogtalanul küldték speciális lakásotthonba különösen problémás, sokszor kábítószerfüggő gyerekek közé. Leonnak összesen másfél évet kellett speciális otthonban töltenie.