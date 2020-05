Az előttünk álló nyárias hétvégén valószínűleg elég sok embernek eszébe jut, hogy szabadidős programot csináljon. A jogi helyzet úgy néz ki, hogy május 4-től vidéken feloldották a kijárási korlátozásokat, és újraindulhatott az élet. Azok a vidéki szállodák, éttermek, kávézók, ahol szabadtéren foglalhatnak helyet a vendégek, már működhetnek, mivel a teraszokon, kerthelyiségekben szabadon lehet fogyasztani. Az előírt biztonsági távolságot az emberek között mindenhol be kell tartani, de sok helyen a látnivalók egy része, például az állatkertek, arborétumok is újranyitottak.

Budapesten és Pest megyében érvényben maradtak az eddigi korlátozások, de némi bizonytalanság után Gulyás Gergely kancelláriaminiszter világossá tette, hogy a fővárosiak elhagyhatják Pest megyét, elmehetnek vidéki ingatlanjaikba – amennyiben betartják a biztonsági szabályokat. Ezzel lényegében megcáfolta, amit Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő néhány nappal ezelőtt mondott, miszerint nem fér bele, hogy a budapesti vagy Pest megyei vidékre utazzon és ott aludjon. Orbán Balázs miniszterhelyettes erről ma azt mondta, hogy a kérdéssel a szerdai kormányülésen foglalkoztak, és nyilvánvalóvá vált, hogy a kormányrendeletben nem létezik olyan korlátozás, mint amit Szentkirályi mondott.

Tehát ezen az első, részben szabad hétvégén eltérő szabályok vonatkoznak a vendéglátóhelyekre vidéken és a fővárosban, illetve a környékén.

A budapesti zöldterületek, parkok nyitva tartásáról és használatuk szabályairól részletesen ebben a cikkben írtunk. Míg az előző hétvégék előtt minden népszerűbb kirándulóhely hozott valamilyen turisták elleni intézkedést, most ilyesmit már szinte sehol nem találni, de ha vidékre mennénk, azért érdemes szétnézni a települések honlapjain, nehogy kellemetlen meglepetés érjen minket.

Szentendre

Az elmúlt hétvégéken Szentendre határozott eszközökkel próbálta távol tartani a kirándulókat, még a korzót is lezárták a nem helyi biciklisek elől. Most viszont a helyi operatív törzs úgy döntött, hogy hétvégére nem lesz külön forgalomkorlátozási rendelete a városnak, az országos szabályok lesznek érvényben.

Dunakanyar

A Dunakanyar települései még Szentendrénél is szigorúbban vették eddig a korlátozásokat, Nagymaroson és Verőcén a főútról bevezető utcákat és a parkolókat mind lezárták a nem helyi lakosok elől, Visegrádra egyáltalán nem engedtek be idegeneket és megtiltották a közterületen tartózkodást, Zebegényben Hutter Jánosné polgármester ugyancsak megtiltotta a közterületeken tartózkodást a 12-es főút kivételével. Az erről szóló rendeleteket a települések általában már pénteken közzétették a honlapjaikon. Most viszont ilyesminek sehol nem láttuk nyomát, vagyis úgy látszik, ezen a hétvégén külön szigorítások már nem lesznek. Leányfalu is csak Facebook-borítóképének megváltoztatásával üzente meg a kirándulóknak, hogy ezen a hétvégén sem kér belőlük.

Börzsöny

A legkedveltebb börzsönyi kirándulóhely, Királyrét közigazgatásilag Szokolyához tartozik, és a község eddig lezárta hétvégénként a hegyi parkolókat. Most viszont egy felhívás olvasható a falu Facebook-oldalán: "Felhívjuk figyelmüket, hogy Szokolya településre (beleértve Királyrétet is) a kijárási korlátozás előírásai vonatkoznak, így kérjük azok betartását a hétvégén is! Köszönjük türelmüket és megértésüket!" Nem egyértelmű, hogy ennek alapján lehet-e majd parkolni Királyréten vagy sem. A hegység túloldalán Diósjenő magát a faluba bevezető bekötőutat zárta el az előző hétvégékén, így ide aztán a helyieken kívül tényleg lehetetlen volt bejutni.

A hosszú ideig fenntartott útzár itt valóságos közösségformáló élménnyé alakulhatott, mert az önkormányzat búcsúzóul egy beszámolót is közzétett: "Tizenegy hosszú napon keresztül, napi 10 órán át, tűzoltók, polgárőrök, civilek, tanárok, sportolók, egyházi személyek, kisebbségi képviselők, köztisztviselők, önkormányzati képviselők részvételével tartottuk fenn a Kormányrendeletek alapján a bekötő út ellenőrzését. Többnyire jó időben, de kétszer esőben. [...] A tizenegy nap alatt több ezer embert fordítottunk meg, kedvesen, udvariasan. A több ezer esemény közül kevesebb mint húsz alkalommal kaptunk szitkozódást, a túlnyomó többség rendkívül együttműködő és megértő volt. Két alkalommal hajtottak közénk, mindkétszer helyi lakos."

A község honlapján nem találtuk nyomát erre a hétvégére útzárnak, úgyhogy lehet, hogy Diósjenő most kinyit.

A börzsönyi települések közül Nagybörzsöny a járvány egész időszaka alatt fenntartott barátságosságával tüntetett, a község polgármestere már április 24-én ezt üzente a világnak: "Nagybörzsöny település eddig sem zárta le bel- és külterületi útjait és ezután sem tervezi. Kérésem, hogy a járvány időszaka alatt, elsősorban hétvégéken és ünnepnapokon a településünkre kirándulás céljából érkezők, a községünk külterületein parkoljanak." Itt valószínűleg most is szívesen látják az érkezőket.

Pilis

A Pilisben Dobogókőt az előző hétvégéken lezárta a pilisszentkereszti önkormányzat, és még a gyalogos közlekedést is megtiltotta a nem helyi lakosoknak. A község most sem igazán szeretne kirándulókat látni, mert erre a hétvégére is rendeletet hoztak a parkolási tilalomról, ami vonatkozik Dobogókő üdülőtelepre is, viszont a rendelet három várakozóhelyet kivételnek minősített. Pilisszentlászló az első között tiltotta ki a nem helyi autósokat a község területéről, és ezt az elmúlt hétvégéken végig fenntartották. Most nincs nyoma korlátozó rendeletnek a honlapon. Nem találtunk korlátozó rendeletet Dömös esetében sem, ahol az előző hétvégeken csak helyi lakosok parkolhattak a közterületeken,

Hollókő

Hollókőn valószínűleg évtizedek óta nem volt olyan csendes tavasz, mint az idei, a szokásos húsvéti sokadalom is elmaradt, ami a falu fő idegenforgalmi eseménye szokott lenni. Most viszont megkezdődött a nyitás, mint honlapjukon írják, "a kormány rendelete értelmében 2020. május 5-től a Hollókői Vár – zárt terei kivételével – ismét látogatható. Nyitvatartás a megszokott rend szerint alakul, de a Vár területén tartózkodók létszámának függvényében a belépésre esetlegesen várni kell".

Velence

Május 8-án újra megnyitott a Bence-hegyi kilátó, amely zárva volt az elmúlt hetekben. A kilátót csak maszkban lehet látogatni, de ezt 300 forintért a helyszínen is meg lehet venni. Egyszerre legfeljebb húsz ember mehet fel, és csak tíz percet lehet a teraszon tartózkodni. A városban már május 4-én megkezdték a korlátozások feloldását, a Tópart utcai parkolókból levették a kordont és a szalagokat, a többi parkoló viszont zárva maradt. Az önkormányzat "reméli, hogy a járványhelyzet fokozatos javulásával a többi korlátozást is ésszerű ütemterv szerint fel lehet majd oldani."

Tihany

Tihanyban a mai naptól kezdve a biztonsági előírások betartása mellett ismét látogatható a bencés apátsági templom 11 és 17 óra között. A templomot rendszeresen fertőtlenítik, a látogatóknak szájmaszkot kell viselniük, és 65 év felettiek továbbra sem mehetnek be. Ismét tartanak szentmiséket is, naponta egyszer, vasárnap háromszor. Tihany egyébként a barátságosabbik arcát igyekszik a külvilág felé mutatni, honlapjukon azt írják, örülnek, hogy kinyithat a település: "Nagyon készültünk már erre az időszakra, hiszen tudjuk mennyire hiányzott nektek a kincses félsziget és persze mi is szívesebben látjuk a vidáman nyaraló, fagyizó, kiránduló embereket, mint az üres utcákat." Néhány kisebb korlátozás érvényben marad, de semmi olyasmi, ami a látogatást nagyon megnehezítené.

Balatonfüred

Nyit a szomszédos Balatonfüred is, a város honlapján közzétett hír szerint május 8-tól, péntektől enyhíti az önkormányzat a korlátozásokat. Megszűnnek a parti részen a forgalmi korlátozások, a Zákonyi úti mélygarázs kivételével megnyitják a parkolókat, látogathatók lesznek a strandok.

(Borítókép: Földes András / Index)