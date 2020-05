A május 4-től hatályos enyhítések miatt a Veszprém megyei település is megnyitott, várja is az odalátogatókat – ugyanakkor kérnek mindenkit, hogy tartsák be a településre vonatkozó szabályokat. Az erről szóló közleményben azt írják, hogy a helyi lakosok védelme érdekében tilos parkolni az alsóbb rendű utcákban, erre a célra kizárólag a központi parkolókat lehet igénybe venni.