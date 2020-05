Az Egészségügyi Világszervezet szerint akár 190 ezer ember is életét vesztheti a koronavírus miatt a járvány terjedésének első évében, ha a korlátozó intézkedések nem vezetnek eredményre, ír a WHO figyelmeztetéséről a BBC. A kontinensen akár évekig is elhúzódhat a járvány a gócpontok miatt. Azt írja a Kongói Köztársaság fővárosában található irodájuk egy új kutatás alapján, hogy a számítások szerint 29-44 millió ember fertőződhet meg az új típusú koronavírussal, míg a halálozások száma 83 000-190 000 is lehet az első évben.