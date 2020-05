Szél: A Fidesz nemet mondott a digitális parlamentre

Szél Bernadett szerint az Igazságügyi bizottság ülésén a kormánypártok leszavazták a digitális parlamentről szóló Alaptörvény-módosítást. Mint a független képviselő MTI-nek küldött közleményében írta, korábban azt mondta Gulyás Gergely, hogy az Alaptörvény módosítására lenne szükség ahhoz, hogy a parlament járványhelyzetben való akadályoztatás esetén elektronikusan ülésezhessen.

A leszavazás mutatja, hogy kamu volt a Fidesz felhatalmazási törvény mellett szóló legfőbb érve, a parlament akadályoztatására való hivatkozás

– írta Szél.

A politikus szerint a Fidesz legfőbb érve a "határozatlan idejű felhatalmazás" mellett az volt, hogy a parlament a járványhelyzetben nem biztos, hogy el tudja majd látni a feladatát, például megszavazni az intézkedések meghosszabbítását. Szél szerint erre nyújtott volna megoldást, ha módosítják az Alaptörvényt.

A közleményben arról is írt, hogy a távszavazás egyébként megvalósítható; működik az Európai Parlamentben is. "Ha Brüsszelben 27 ország képviselői meg tudják oldani a digitális voksolást, erre Budapesten is képesnek kellene lennünk. Ezt persze a Fidesz is pontosan tudja hiszen EP-képviselői annak rendje és módja szerint részt vesznek az EP távszavazásokban".

A politikus szerint a digitális parlament leszavazása azt mutatja, hogy a sokat vitatott koronavírus-törvény elfogadásakor Orbán Viktor nem az Országgyűlés működőképessége miatt aggódott, "hanem egyszerűen ki akarta iktatni a parlamentet a veszélyhelyzeti döntések utólagos ellenőrzéséből".