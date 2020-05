Operatív törzs: 266 embert már a telefonos szoftverrel tudnak ellenőrzi a rendőrök

Müller Cecília országos tisztifőorvos helyett Gál Kristóf az ORFK szóvivője kezdte az operatív törzs szombati tájékoztatóját. Elmondta, hogy szombatra 3213 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, és újabb 13 idős krónikus beteg halt meg, velük együtt 405 főre emelkedett az elhunytak száma, 904-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek 62 százaléka, az elhunytak 79 százaléka, a gyógyultak 54 százaléka budapesti vagy Pest megyei.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője általános információkat közölt a vírusról, így azt is, hogy az nagy valószínűséggel a denevértől származik. „Jó lenne tudni, hogy milyen a denevérek immunrendszere és hogyan tudnak védekezni a vírus ellen. Még mindig nem tudjuk, hogy terjed emberről emberre? A mechanizmusokat még pontosan nem ismerjük.”

Nem tudjuk megmondani, mi az oka annak, hogy egyes emberek enyhe tünetekkel vészelik át a betegséget, másoknál súlyos tünetek jelentkeznek

- magyarázta Szlávik.

Kiss Róbert rendőr ezredes, az operatív törzs ügyeleti központ munkatársa elmondta, hogy a héten jelentős változások történtek:

Budapesten és Pest megyében maradtak a korlátozási szabályok,

a hatósági házi karanténban lévő személyeket a rendőrök egy szoftver segítségével is ellenőrzik,

a rendőrök ellenőrzik a védelmi távolság betartását és a védelmi eszközök viselését.

Jelenleg 10 927-en vannak hatósági házi karanténban, eddig 266 ember telepítette le a szoftvert. Határforgalommal kapcsolatban elmondta, hogy Csanádpalotánál négy órát kell várakozni.

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebookon jelentette be, hogy a Budapestre vonatkozó járványügyi adatok kiadását kérte a kormánytól. Karácsony arra is kitért a posztjában, hogy a kórházak lehetnek a koronavírus-járvány igazi gócpontjai, hiszen míg a lakosság átfertőzöttsége az eddigi adatok szerint alacsonynak mondható, addig a kórházi dolgozóké nagyon magas, és a budapesti szociális intézményekbe is kórházakból kerülhetett be a vírus. Ezzel kapcsolatban kérdeztük ma az operatív törzset. Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy

országszerte hány olyan kórházban jelent meg a koronavírus, ami egyébként nem karanténkórház, és ez összesen hány beteget érint,

de arra nem válaszoltak. Az operatív törzs ma mindössze három kérdésre adott választ:

Heves megyében szabályszegéseket nem tapasztaltak, nem volt rendőri intézkedés (Heves megyei Hírlap)

A kormány két hetente elemzi és értékeli a hatályban lévő szabályokat, nincs ez másként a külföldről hazatérőkkel sem, akiknek kötelezően 14 napos hatósági házi karanténba kell vonulniuk. Amennyiben ezt feloldják, az is csak fokozatosan történhet meg, mondta a rendőr ezredes. (RTL Klub)

(Borítókép: Operatív Törzs mai sajtótájékoztatója. Fotó: képernyőkép / Index)