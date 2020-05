Samsung-ügyben az Alkotmánybírósághoz fordul Göd momentumos polgármestere

A kormány gyakorlatilag elvette Göd városától a Samsung gyárat. Emlékeztetőül, idén április 18-án jelent meg a Magyar Közlönyben egy kormányrendelet, amelynek értelmében a kormány mostantól kijelölhet különleges gazdasági övezeteket, amik így átkerülnek a település fennhatósága alól a megyei önkormányzatokhoz, az indoklás szerint a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére.

A különös helyzetről több cikkben is írtunk. Ebben a témában már többen is tiltakoztak, Szél Bernadett független országgyűlési képviselő is bejelentette, hogy ombudsmanhoz fordul.

A kormány elsőként Gödön hozott létre különleges gazdasági övezetet, amellyel Göd területének gyakorlatilag 20 százalékát elvették a várostól - írja most Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere és Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, akik hétfőn fogják nyilvánosan is bejelenteni, hogy emiatt a lépés miatt az Alkotmánybírósághoz fordulnak.