3263-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma

3263 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 idős krónikus beteg, közölte szombaton a koronavírusról tájékoztató kormányzati honlap.

AZ AKTÍV ESETEK SZÁMA 1917 FŐ.

Müller Cecília még az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a megbetegedések száma már negyedik napja csökkenő tendenciát mutatott, emiatt pedig változtak az arányok.

A fertőzöttek kezdenek gyógyulni, illetve meggyógyulnak. A fertőzöttek már nem szaporodnak, a gyógyulók száma pedig értelemszerűen növekedni fog

− válaszolta arra a kérdésünkre, hogy van-e arra orvosi, statisztikai vagy bármilyen egyéb magyarázat, hogy miért indult meredeken emelkedésnek a gyógyulások száma május 4-ével, amely tendencia azóta is kitart.

Kiss Róbert rendőr ezredes a szombati tájékoztatón újból hangsúlyozta, hogy a hatályban lévő rendeleteket a kormány kéthetente vizsgálja felül. Ha úgy is döntenek, hogy lazítanak egy-egy korlátozáson, azt minden esetben fokozatosan teszik.

Elmondta azt is, hogy a rendőrök 266 embert már a telefon szoftver segítségével tudnak ellenőrizni, hogy betartják-e a hatósági házi karantént. Ez egyelőre elenyésző szám ahhoz képest, hogy szombaton több mint tízezren voltak hatósági karanténban. Az alkalmazást viszont csak az tölti le, aki akarja, arra a rendőrség senkit nem kötelezhet.

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebookon jelentette be, hogy a Budapestre vonatkozó járványügyi adatok kiadását kérte a kormánytól. Karácsony arra is kitért a posztjában, hogy a kórházak lehetnek a koronavírus-járvány igazi gócpontjai, hiszen míg a lakosság átfertőzöttsége az eddigi adatok szerint alacsonynak mondható, addig a kórházi dolgozóké nagyon magas, és a budapesti szociális intézményekbe is kórházakból kerülhetett be a vírus. Ezzel kapcsolatban kérdeztük szombaton az operatív törzset. Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy

ORSZÁGSZERTE HÁNY OLYAN KÓRHÁZBAN JELENT MEG A KORONAVÍRUS, AMI EGYÉBKÉNT NEM KARANTÉNKÓRHÁZ, ÉS EZ ÖSSZESEN HÁNY BETEGET ÉRINT,

de a kérdésre nem válaszoltak.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvos ellát egy beteget a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított osztályon a fővárosi Szent László Kórházban 2020. május 8-án. Fotó: MTI / Árvai Károly / kormany.hu)