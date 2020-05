Rendkívüli álláskeresési támogatást vezetnek be a budapesti DK-s polgármesterek a munkájukat elveszített embereknek a koronavírus-járvány idején - jelentette be a DK-s Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes vasárnap online sajtótájékoztatón. A juttatás mértéke 57-120 ezer forint, írja az MTI.

Gy. Németh Erzsébet azt mondta, hogy a kormány semmiféle támogatást nem ad azoknak, akik a járvány miatt elveszítették a munkájukat, pedig máshol Európában a fizetésük 70-90 százalékát kapják az emberek. A DK polgármesterei eddig is átvették a kormány sok feladatát - maszkot osztottak, otthonápolási támogatást vezettek be -, és most újabb ügyben tesznek így - jelentette ki.

Cserdiné Németh Angéla XV. kerületi polgármester hangsúlyozta, hogy nem minden kerület egyforma: eltérő mértékben érinti őket a járvány miatti gazdasági visszaesés, és mások a pénzügyi lehetőségeik is. Anyagi helyzettől függően 57-120 ezer forintot adnak a DK-s budapesti kerületek - közölte.

Kiss László III. kerületi polgármester szerint ez a sokadik olyan intézkedés, amelyet a kormány helyett hoznak meg. László Imre XI. kerületi polgármester azt kérte, hogy más vezetők is kövessék a példájukat, Budapest valamennyi kerületében vezessenek be rendkívüli álláskeresési támogatást.

Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester arról beszélt, azoknak adnak támogatást, akik az elmúlt hetekben, hónapokban veszítették el az állásukat.

Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester azt mondta, hogy nincs olyan budapesti kerület, amelyet ne árasztottak volna el a frissen munkanélkülivé vált lakosoktól érkező levelek.