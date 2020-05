Csak az új koronavírusos betegeket kell Budapestre szállítani

Az ország minden részéből két budapesti kórházba kell szállítani a súlyos vagy kritikus állapotba került, koronavírussal fertőzött betegeket egy pénteken hozott és aznap életbe is léptetett rendelet szerint. Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos most új levelet írt a kórházaknak, amely a kormányzati tájékoztató oldalra is felkerült, a levélben megmagyarázza a döntés okát, valamint arra is kitér, hogy csak az új eseteket kell a fővárosba szállítani, nem minden beteget. A pénteki rendeletben ugyanis még az állt, hogy minden szállítható kezelt beteget a két kijelölt kórházba kell szállítani, azonban a most megjelent nyilatkozatban az áll, hogy a kórházak dönthetik el, hogy átvitetik-e a koronavírussal kezelt betegeket a fővárosi intézményekbe, vagy sem.

Tekintettel arra, hogy az igazolt koronavírus-fertőzöttek és a kórházi ellátást igénylők száma fokozatosan csökken, a kórházak tehermentesítése és a kórházi ellátások fokozatos visszaállítása érdekében a járvány kezdeti szakaszán megszokott beutalási rend tér vissza, miszerint a két kiemelt kórházba – a Szent László Kórházba és a Korányiba – szállítják az új, súlyos állapotú koronavírusos betegeket

– olvasható az érvelés. Az írás szerint azért van lehetőség arra, hogy két kórházba vigyék ezentúl a súlyos eseteket, mert „a kormányzati korlátozó intézkedések hatására alacsony szinten sikerült tartani a fertőzést”.

A döntés célja, hogy a koronavírusos betegek ellátása minél kevesebb helyen történjen, hogy a többi kórházban felszabaduló kapacitások lehetővé tegyék, hogy minél hamarabb elkezdődhessenek a járvány miatt halasztott vizsgálatok, beavatkozások, írja Müller nyomán a kormányzati tájékoztató oldal.

A kórházak tehermentesítésével csökken a koronavírusos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók száma, és fokozatosan helyet adhatunk az újrainduló elektív, tervezett kórházi beavatkozásoknak, rehabilitációnak.

Jelenleg 35 kórházban ápolnak koronavírusos beteget szerte az országban. A most életbe lépő beutalási rend szerint az újonnan igazolt, eddig az otthonukban elkülönített betegeket, akiknek állapota otthonukban annyira kritikussá válik, hogy kórházi kezelést igényelnek és szállítható állapotban vannak, a Dél-pesti Centrum Kórházba (Szent László kórházba) és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe szállítják.

Ez így történt a járvány elején is. Második vonalban: a kiskunhalasi, a miskolci, a szekszárdi és az ajkai kórházba, vagy ha ezek kapacitásai megteltek, a többi területileg illetékes kórházba szállíthatóak.

Abban az esetben, ha valamely kórházban fekvő igazolt koronavírusos beteg állapota súlyosra fordul, de a beteg még szállítható, és a kórház a beteg érdekében indokoltnak látja, hogy a kezelés folytatása a fenti kiemelt kórházakba történjen, akkor kérheti a beteg átszállítását. Az átszállítás előtt a kórházaknak telefonon szigorúan egyeztetniük kell a két fővárosi intézménnyel.

„Ha a kórház ezt nem tartja indokoltnak, és helyben szeretné folytatni a kezelést, akkor természetesen nem kell elszállítani a beteget a budapesti két kiemelt kórház egyikébe sem.”

Enyhe tüneteket mutató betegeket továbbra sem kell kórházba szállítani, ők otthoni karanténban maradhatnak.