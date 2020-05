Fiatalkorú lányt kényszerítettek szexuális szolgáltatások nyújtására

A kukkolásipar és a popipar sötét botrányai után most fizetős csetszobákban kereskedtek lányoktól kizsarolt szexuális felvételekkel.

A Pest Megyei Főügyészség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, mert arra kényszerítettek egy fiatalkorú lányt, hogy pénzért férfiaknak szexuális szolgáltatásokat nyújtson, írja az ügyészség közleménye.

A vád szerint a férfi már korábban is abból próbált pénzt szerezni, hogy fiatal lányokat közvetített szexuális szolgáltatásokra, akik ekkor nála laktak. 2018. márciusában az elkövető lánya áthívta magukhoz a tőlük pár száz méterre lakó, vele egy iskolába járó, néhány évvel idősebb, de még mindig fiatalkorú sértettet.

Ekkor a férfi és élettársa felajánlották neki, hogy lakjon náluk, amit a fiatal lány – aki korábban többször is elcsavargott otthonról – elfogadott. Néhány nap múlva a férfi közös italozás során nyugtatóval kínálta meg a lányt, akivel ezután szexuális kapcsolatot is létesített. Ezt követően a férfi rendszeresen élt szexuális életet a fiatalkorú lánnyal, amiről élettársa is tudott.

Ezen kívül rendszeresen biztosított a sértett számára alkoholt illetve kábító-bódító hatású anyagokat. Pár hét után a férfi közölte a lánnyal, hogy – a szintén náluk lakó, de már nagykorú – másik lányhoz hasonlóan pénzhez kell juttatnia úgy, hogy idegen férfiaknak kell szexuális szolgáltatásokat nyújtania.

A fiatalkorú lány erre először nemet mondott, de a férfi hosszas kérlelésére elfogadta a helyzetet. Ettől kezdve 2018. augusztusáig a sértettnek többször kellett szexuális kapcsolatot létesítenie férfiakkal, amelyért kapott pénz a vádlottnak adott.

Ebben az időszakban a lány többször próbált kilépni ebből a helyzetből, de a férfi és az élettársa részben fenyegetéssel, részben bántalmazással, részben rábeszéléssel mindig visszakényszerítette abba. Végül 2018. augusztus 8-án a lány mindent elmondott a szüleinek, akik segítségével megszakította a kapcsolatot az elkövetőkkel.

A Pest Megyei Főügyészség az élettársak ellen emberkereskedelem bűntette, kóros szenvedélykeltés vétsége illetve a férfi ellen kerítés bűntette miatt is vádat emelt.