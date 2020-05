Két fővárosi intézetbe kell szállítani minden kritikus vagy súlyos koronavírusost

Az ország minden részéből két budapesti kórházba kell szállítani a súlyos vagy kritikus állapotba került, koronavírussal fertőzött betegeket egy pénteken hozott és aznap életbe is léptetett rendelet szerint – hívta fel a figyelmet a 444.hu. A lap szerint szakmailag nem indokolt a döntés, hogy akár egyetemi kórházakból is a fővárosba szállítsák a betegeket, mert a mozgatás kockázatos, a feltételek pedig biztosítottak lehetnek az ellátáshoz közelebb is.

Az Emmi minisztere, Kásler Miklós által jóváhagyott, az országos tisztifőorvos, Müller Cecília által jegyzett levél szerint:

„A koronavírus (2019-nCOV) fertőzés jellege és tünetei alapján a továbbiakban – kapacitásai mértékéig – a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (továbbiakban DPC – a szerk.), valamint az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet látja el a középsúlyos és kritikus állapotú, szállítható betegeket. A gyanús és igazolt, fent említett rizikócsoportba tartozó új, illetve szállítható állapotú kezelt betegeket – telefonon történt előzetes egyeztetést követően – a szabad kapacitások mértékéig a Dél-pesti Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetbe, vagy az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe kell szállítani.”

Ráadásul a koronavírusos betegek szállítása csak közúton lehetséges, a légi szállítás a mentőhelikopter fertőtlenítésének nehézségei miatt nem megengedett, emellett a két kijelölt fővárosi kórház – a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, valamint az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet – nem is rendelkezik leszállásra alkalmas hellyel.

A 444.hu szerint szakmai oka nincs a döntésnek, legfeljebb politikai, mert ezzel a budapesti halálozási statisztika növekedhet. Volna ráció a kritikus állapotban lévő betegek egy helyen való kezelésében, de a megvalósítás módja vitatható, a kijelölt kórházak nem feltétlenül alkalmasabbak azoknál, ahonnan mostantól el kell szállítani a betegeket, ráadásul úgy, hogy közben üresen áll a fertőzöttek ellátására felhúzott kiskunhalasi konténerkórház.