Újabb nyolc halálos áldozata van a koronavírusnak

Nyolc halottal, 421-re nőtt hétfőre a koronavírus áldozatainak száma, közölte hétfőn a koronavírusról tájékoztató kormányzati honlap.

Öt áldozat budapesti és Pest megyei, három az ország más részein élt.

AZ AKTÍV ESETEK SZÁMA 12 fővel csökkent hétfőre, jelenleg 1905 FŐ.

A házi karanténban tartottak száma 599 fővel nőtt, jelenleg 10955.

A gyógyultaké 25 fővel nőtt, 958-ra.

Müller Cecília tisztifőorvos még az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a megbetegedések száma akkor már negyedik napja csökkenő tendenciát mutatott, emiatt pedig változtak az arányok.

A fertőzöttek kezdenek gyógyulni, illetve meggyógyulnak. A fertőzöttek már nem szaporodnak, a gyógyulók száma pedig értelemszerűen növekedni fog

− válaszolta arra a kérdésünkre, hogy van-e arra orvosi, statisztikai vagy bármilyen egyéb magyarázat, hogy miért indult meredeken emelkedésnek a gyógyulások száma május 4-ével.

Kiss Róbert rendőr ezredes a szombati tájékoztatón újból hangsúlyozta, hogy a hatályban lévő rendeleteket a kormány kéthetente vizsgálja felül. Ha úgy is döntenek, hogy lazítanak egy-egy korlátozáson, azt minden esetben fokozatosan teszik.

Vasárnap az operatív törzs sajtótájékoztatóján inkább a gazdasági lépésekről volt szó. Schanda György államtitkár elmondta, hogy a pénteki adatok szerint 3953 munkáltató igényelte a kormány bértámogatását, 54 ezer dolgozó részére. Egy hét alatt megtízszereződött a jelentkezések száma, a kormányhivatalok pedig 8 munkanapon belül döntenek az igénylésekről. Összesen 163 ezer magyar fordult segítségért a kormányhoz, munkanélküli segélyért, vagy valamilyen jövedelempótló támogatásért.

A vasárnapi sajtótájékoztatón azt is megtudhattuk, hogy hat mentős fertőződött meg koronavírussal.

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebookon jelentette be, hogy a Budapestre vonatkozó járványügyi adatok kiadását kérte a kormánytól. Karácsony arra is kitért a posztjában, hogy a kórházak lehetnek a koronavírus-járvány igazi gócpontjai, hiszen míg a lakosság átfertőzöttsége az eddigi adatok szerint alacsonynak mondható, addig a kórházi dolgozóké nagyon magas, és a budapesti szociális intézményekbe is kórházakból kerülhetett be a vírus. Kiss Róbert rendőralezredes az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy még nem érkezett hozzájuk hivatalos megkeresés.

Ezzel kapcsolatban küldjük el az operatív törzs számára a következő kérdést, de választ még mindig nem kaptunk rá:

Országszerte hány olyan kórházban jelent meg a koronavírus, ami egyébként nem karanténkórház, és ez összesen hány beteget érint?

A koronavírus magyarországi elterjedését ebben a cikkünben lehet nyomon követni.

(Borítükép: Vért vesznek egy férfitől a fertőzöttség megállapítására szolgáló szűrések elvégzéséhez Kecskeméten 2020. május 7-én. Fotó: MTI/Bús Csaba)