Ahol nincs fürdő, ott mosdótálat kapnak a betegek a Korányiban

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Részletes beszámolót adott a Korányiban tapasztalt körülményekről a 444.hu-nak egy 40 éves nő, aki koronavírus-gyanú miatt került be a pulmonológiai intézetbe. Ez az egyik olyan intézmény, ahová az új beutalási javaslat szerint a jövőben vinni kell az újonnan regisztrált, súlyos állapotú koronavírusos betegeket.

A kétgyerekes anya többek között azt írta meg a lapnak, hogy a számára izolációra kijelölt szobában falakkal leválasztott vécé helyett mindössze egy mobilvécé volt, melynek szaga átjárta a szobát, és arról is beszámolt, hogy szobájában nem volt fürdőszoba sem, a mosdókagyló pedig kicsi volt, ezért a fürdést az ott található nagyméretű kuka használatával oldotta meg, miután azt kifertőtlenítette. Beszámolója szerint meleg víz sem jött a csapból.

A lap megkereste az Állami Egészségügyi Ellátó Központot, mely közleményében azt írta:

Nem igaz az az állítás, hogy szemétkukában, hideg vízben kellene bárkinek is fürödnie a Korányi Kórházban. Amelyik szoba nem rendelkezik külön fürdőszobával ott is biztosított a folyóvíz, és a mosakodás lehetősége. A betegek védelme érdekében a mosakodáshoz személyre szabottan fertőtleníthető mosdótálat is kapnak a folyóvizes fali mosdó mellé.