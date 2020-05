Hirtelen megugrott a koronavírusos rabok száma egy Los Angeles-i megyei börtönben, és a nyomozás során kiderült, hogy a rabok direkt fertőzték meg egymást, mert azt hitték, így hamarabb szabadulnak. Nem jött be, most egy részlegen 50-ből 30-an megfertőződtek, vagy még meg is betegedtek.