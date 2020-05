A vizsgálat szerint nem hibázott a kirúgott székesfehérvári kórházigazgató, Csernavölgyi István, a mulasztást éppen az a Reiner István orvosigazgató követte el, aki Kásler Miklós kinevezésére átmenetileg (egy napig) átvette a helyét, írja saját információira hivatkozva a HVG.

Az ügyben a belső vizsgálatot az új főigazgató, Bucsi László indította el, aki a lapnak az információt úgy erősítette meg, hogy az "korrekt".

Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere április 11-én szólította fel Csernavölgyi István főigazgatót, hogy adja át hivatalát a Fejér Megyei Szent György Kórház élén. A hírt a feol.hu írta meg, akiknek a leváltott igazgató megerősítette a hírt, és azt is mondta, egy esetben elcsúszott az elektronikus adatszolgáltatással, emiatt szűnt meg végül a munkaviszonya a kórházzal. De hozzátette azt is, hogy ez az adminisztrációs munka nem főigazgatói hatáskör.



Még aznap azt is nyilatkozta, hogy folyamatos, azonnali határidős adatszolgáltatási feladatok ellátása mellett, az országban elsők között alakították át a kórházat a járványügyi helyzetnek megfelelően a várhatóan tömeges megbetegedések biztonságos ellátására. Egyéb indokot nem tud mondani az elbocsátásra, elmondása szerint 10 évig vezette a kórházat, és tudomása szerint a betegek, a munkatársai és a felügyeleti szervek is elégedettek voltak a munkájával. Csernavölgyit az idén terjesztették fel Batthyány–Strattmann-díjra. Búcsúztatásán azt is mondta, szerinte ez az adatszolgáltatási hiba csak ürügy, de a valódi okot ő sem tudja, de nem is akarja boncolgatni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyilatkozatában azt írta, hogy a kórház főigazgatója a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban olyan súlyos mulasztást követett el, amely indokolta, hogy átadja hivatalát. Csernavölgyit könnyezve búcsúztatták kollégái.

Az új főigazgató kinevezéséig Reiber István orvosigazgató vezette az intézményt, igaz, csak egy napig. A mostani belső vizsgálat szerint viszont éppen ő felelt a késedelmes járványügyi adatszolgáltatásért, amelyre hivatkozva Kásler Miklós leváltotta Csernavölgyit. Mindezt ugyanakkor hivatalosan sem a kórház, sem a minisztérium nem kommunikálta.

A belső vizsgálatot indító új igazgató Bucsi László Csernavölgyi menesztésénél már eleve azt mondta, "valami nem kerek", később azt is hozzátette, ha kiderül, hogy Csernavölgyi nem hibázott, és rehabilitálják a helyét, ő feláll a székből, és olyan gyorsan távozik, amilyen gyorsan érkezett. A HVG-nek Bucsi megerősítette, hogy tartja magát a szavához. De erről majd csak akkor lehet újra beszélni, ha Csernavölgyi munkajogi pere lezárul.

Csernavölgyi leváltása után közvetlenül Székesfehérvár fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András is jelezte, hogy a közvélemény megnyugtatása érdekében fontosnak tartaná, ha a város megismerhetné Kásler lépését megalapozó, vagy az annak nyomán induló esetleges belső vizsgálat eredményét,de a HVG-nek most minderről annyit nyilatkoztak, azóta sem kaptak semmilyen választ.