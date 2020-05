A koronavírus-járvány kevés örömteli híre közé tartozik, hogy New Yorkban új rekord született: már 58 egymást követő napja nem volt halálos gázolás a városban, írja az ABC News. Erről Polly Trottenberg, a New York City Department of Transportation munkatársa számolt be a városi tanács közlekedési bizottságának. Ez az 58 egymást követő nap a leghosszabb időszak, ami halálos kimenetelű gázolás nélkül telt el a városban 1983 óta, amióta nyomon követik a gyalogosok halálos baleseteinek alakulását.