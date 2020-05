Rémhírterjesztés miatt vittek el a rendőrök egy gyulai ellenzékit is

A 64 éves szerencsi férfihez hasonlóan ismét rémhírterjesztés miatt tartóztatott le a rendőrség egy gyulai ellenzékit, írja a Magyar Narancs. Csóka-Szűcs Jánosért, a gyulai Kossuth Kör helyi vezetőjéért öt rendőr ment ki két autóval. A vád szerint a férfinál egy gyulai Facebook-csoportban írt posztja miatt tartottak házkutatást és foglalták le többek között a számítógépét és mobiltelefonját.

A vád szerint Csóka-Szűcs kifogásolt bejegyzése pont azon az április 20-án történt, amikor Gyulán a Hadházy-féle dudálós demonstrációt tartották az embertelen kórház-átszervezések és járványügyi titkolózás ellen. A Magyar Narancs szerint a férfire azért küldték rá a rendőröket, mert

a gyulai autós felvonulásról Hadházy Ákos írt a saját közösségi oldalán, majd ezt egyetlen mondat hozzáfűzésével megosztotta Csóka-Szűcs a „Gyulai cenzúramentes csevegőn”. Ez az egy mondat így szólt: „Gyulán is kiürítettek 1170 ágyat.”

Ezzel a rendőrség szerint veszélyhelyzetben veszélyeztette a védekezés hatékonyságát, bármit is jelentsen ez. Csóka-Szűcs nem is érti, mit veszélyeztet egyáltalán, hiszen Kásler Miklós annak idejét a gyulai kórházat minősítette járványkórházzá, felszabadítva 1200 ágyat, azonban április 20. előtt és után is kongott a kihasználatlanságtól az intézmény. A cikkben azt is írják, hogy Csóka-Szűcs a rendőrségen a Momentum két EP-képviselőjével akart beszélni telefonon, majd ezután elengedték, de a rendőrség nem segített a mozgássérült férfi hazajutásában.