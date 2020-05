Rogán-Gaál Cecília tihanyi nyaralóval, Rogán Antal budai lakásban kezdett új életet

Rogán Antal és Rogán-Gaál Cecília tavaly év végi válása eléggé átrendezte mindkettejük ingatlanportfolióját: a miniszter nevére került Pasa parki ingatlanokat eladta Rogán, a közös balatonlellei nyaralójuk pedig Cecíliáé lett.

Mostanában viszont lendületet vettek, és április végén-május elején ingatlanügyileg is új életet kezdtek:

Rogán Antal beköltözött egy II. kerületi, Csalán úti, háromlakásos, még épülő társasház egyik lakásába. A kormány tájékoztatása szerint nem megvásárolta, hanem bérli az ingatlant a tulajdonostól, amit alátámaszt a tulajdoni lap is, amin Rogán nincs rajta.

Rogán-Gaál Cecília eladta a balatonlellei ingatlanát...

...és vett egy panorámás tihanyi nyaralót, mégpedig pár háznyira attól a telektől, amit Dzsudzsák Balázs vett meg pár éve. A házat és kertet a szemfülesek az Instagramján is kiszúrhatják. Az ingatlan hivatalosan szőlő, majdnem 2000 négyzetméter, rajta gazdasági épülettel.

A jelek szerint azonban még ezekkel az adásvételekkel sem váltak el teljesen egymástól az exházaspár útjai,

a tranzakcióikat összeköti ugyanis egy ember, N. András.

N. András a tulajdoni lap szerint április 20-án vette meg a Csalán úti társasházat egy Vabeko Kft. nevű cégtől, ennek egyik lakásában most Rogán lakik, azaz jelenleg N. Andrástól bérli a miniszter az ingatlant. A gázvezeték-bizniszben dolgozó, állami közbeszerzéseken milliárdos megbízásokat - olykor Mészáros Lőrinc cégével közösen - nyerő Vabekoé egyébként hat éven át volt a ház, 2014-ben vették.

Idén május 5-én Rogán újdonsült főbérlője, N. András a tulajdoni lapok tanúsága szerint újabb bizniszt kötött Rogánékkal, de ezúttal az elvált pár nőtagjával:

megvette Rogán-Gaál Cecíliától a balatonlellei ingatlanát.

A férfiról nem sokat tudni, a céginfó szerint összesen három cégben van érdekeltsége, emellett nagyon régen két másik vállalkozásban is résztulajdonos volt.

A három jelenlegi cégéből az egyik "nullás", nincs bevétele, a másik lakóépületek tervezésével és építésével foglalkozik, 50-170 millió között mozog az éves összbevétele és 2-5 millió között a nyeresége, míg a harmadik közúti áruszállítással foglalkozik, 26-79 millió forintos éves bevétellel vagy veszteséges volt, vagy 2-16 millió közti nyereséget ért el az elmúlt években. Internetes keresésünk alapján egyik céget sem lehet kötni állami-önkormányzati munkákhoz, közbeszerzéshez, vagy pártokhoz.

A férfi mindhárom cégéhez ugyanaz a mailcím van megadva elérhetőségként, ezen kerestük őt, egyelőre hiába. A Google egyik céghez sem ad ki telefonszámot. Kerestük a Miniszterelnöki Kabinetirodát is, hogy adjanak tájékoztatást az ügyletek hátteréről, például arról, mikortól bérli Rogán a lakást, illetve tudta-e, hogy a volt feleségétől N. András vette meg a nyaralót. Ha válaszolnak, megírjuk.

Visszatérve Rogán-Gaál Cecíliára, mivel az új tihanyi nyaralója hivatalosan külterületi szőlő, az adásvételt termőföldvételként nyilvánosan kifüggesztették a hivatalban, a fotót egy olvasónk el is küldte nekünk. Eszerint Rogán-Gaál Cecília 143 millió forintot fizetett az ingatlanért. Ezt megerősíti az általunk lekért tulajdoni lap is, amely szerint az ingatlanra április 30-án 143 millió forint jelzálogjogot jegyeztek be Rogán-Gaál Cecília javára.

(Borítókép: A Csalán úti társasház. Fotó: Bődey János / Index)