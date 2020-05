2,5 millióra büntették a kopott Opel tulajdonosát gyorshajtásért

Egy Opel sofőrje 2019 szeptembere és 2020. május 13. között 73 alkalommal lépte át a megengedett legnagyobb sebességet Bács-Kiskun megyében, eddig 2,5 millió forint büntetést kapott - közölte a rendőrség.

A gyorshajtások felét Kecskeméten, a Budai úton található, fix telepítésű Véda kamerarendszernél követte el. A rendőrök a megyében több olyan gyorshajtást is rögzítettek, amikor az 50 km/h helyett az autópályákra jellemző sebességgel száguldoztak az autók. Mint például ez a Porsche is, aki 50 helyett 123-mal ment:

Az intézkedések tapasztalatai azt mutatták a rendőröknek, hogy a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás baleseti kockázatával.

A balesetek többségének hátterében ugyanis súlyos szabályszegés áll, de néha egy kisebb hiba is elég ahhoz, hogy tragédia következzen be. Mind a gyorshajtás, mind az ittas vezetés - külön-külön is - veszélyezteti a közlekedés többi résztvevőjét - figyelmeztetnek.

Többek közt ennek a Mercedesnek a fotójával is, ami 50 helyett 129-cel ment lakott területen: