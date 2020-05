Újabb hat beteg halt meg, 1775-re csökkent az aktív esetek száma

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 3380 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, közölte csütörtökön a koronavírusról tájékoztató kormányzati honlap.

Ezzel 436 főre emelkedett az elhunytak száma, 1169-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1775 főre csökkent.

Az aktív fertőzöttek 59 százaléka, az elhunytak 79 százaléka, a gyógyultak 59 százaléka budapesti vagy Pest megyei, írták még. A közlésben szerepel:

658 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 49-en vannak lélegeztetőgépen.

Budapest, Pest és Fejér megye továbbra is a leginkább fertőzött régiók az országban. Nem változott tehát a helyzet érdemben, hiszen a szerdai adatok szerint az aktív fertőzöttek 60 százaléka, az elhunytak 79 százaléka, a gyógyultak 58 százaléka volt budapesti vagy Pest megyei. A csütörtöki adatok szerint eddig a Magyarországon igazolt fertőzöttek közül 1619-et Budapesten, további 459-et Pest megyében, 339-et Fejér megyében, 194-et pedig Zala megyében azonosítottak. A legkevésbé fertőzött Békés megye, ahol csak 11 esetről tudni.

Noha vidéken már enyhítettek, Budapesten és Pest megyében továbbra is érvényben vannak az eddigi korlátozások. Bár az operatív törzs sajtótájékoztatóján elhangzott a héten, hogy a szerdai kormányülésen döntenek az esetleges változásokról, a szerdai hírek szerint ez mégsem így történt: a kormány ugyanis szeretne virológusokkal és orvosszakértőkkel konzultálni, valamint megvárja a budapesti polgármesterek véleményét is. Az MTI információi szerint Gulyás Gergely azt kérte levélben az érintett polgármesterektől, hogy csütörtök délutánig adjanak tájékoztatást arról: időszerűnek látják-e Budapesten a kijárási korlátozások feloldását és a fővárosi élet fokozatos újraindítását, vagy még nem.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerdán azt mondta: Budapesten van a legtöbb fertőzött az országban, akkor is, ha nem számítják ebbe bele az idősotthonokat, ez pedig indokolja a korlátozások fenntartását a fővárosban. Hozzátette: bízik abban, hogy csökkennek majd a számok.

A sajtótájékoztatón Müller Cecília beszélt arról, hogy szerinte a szülőknek semmi okuk aggodalomra, a dolgozók számára biztosítják a gyermekek felügyeletét.

A GYERMEKEK LÉNYEGESEN KEVÉSBÉ ÉRINTETTEK A VILÁGJÁRVÁNYBAN, POPULÁCIÓS SZINTEN NEM JELENTENEK VESZÉLYT

– jelentette ki. Azt is hangsúlyozta, hogy csak a teljesen egészséges gyerekek mehetnek most óvodába és bölcsődébe. Szerinte a „picik” esetében az a legfontosabb, hogy a személyi higiéniás óvintézkedéseket megtanulják – Müller például a megfelelő kézmosás és a helyes orrfújás rejtelmeit részletezte. Elhangzott az is, hogy az operatív törzs nem javasolja, hogy a gyerek az otthoni „nyunyókáját” bevigye az óvodába vagy a bölcsődébe.

Részt vett a sajtótájékoztatón Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, aki arról beszélt, hogy a kormány célja a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése. A munkahelyek megóvásáért indított bértámogatási programban eddig 5400-nál is több vállalkozás pályázott, a kutatás-fejlesztés területét érintő programban pedig 7200 dolgozó támogatására kértek segítséget. Bodó azt mondta: nemsokára munkahely-teremtő programot is bejelentenek.

A magyar orvosi egyetemek kedden tették közzé a szűrővizsgálatuk részeredményeit: a több mint 8000 elvégzett tesztből mindössze 2 kettő lett pozitív. Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát meglepte a PCR-vizsgálatok eredménye. A vizsgálatai eredmények alapján azt a következtetést vonta le: a járvány gyakorlatilag megszűnt, de a járványveszély nem múlt el.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

(Borítókép: Koronavírusteszt mintavétel a Pécsi Tudományegyetem egyik mintavételi pontján a szombathelyi Agora Művelődési és Sportházban 2020. május 13-án. Fotó: MTI/Varga György)