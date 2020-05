Kerékpáros kompot építene Szentendre, ami a kiszolgálhatná a Szentendre–Szigetmonostor, valamint a sziget és Göd között a nemzetközi kerékpárutak forgalmát.

A város honlapján közölt tájékoztató szerint Pásztor Zoltán, a Pásztor Révhajó Kft. tulajdonosa kereste meg Fülöp Zsolt Szentendre és Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármesterét a kerékpáros komp létesítésének tervével. Szentendre és Szigetmonostor település önkormányzatának vezetőinek tetszett az ötlet, ezért - miután egyeztettek a vállalkozóval - levelet írtak Orbán Viktor kormányfőnek, az innovációs és technológiai miniszternek, valamint az aktív Magyarországért felelős kormánybiztosnak.

Pásztor Zoltán a Fair Hydro Kft.-vel és a Vonalterv Kft.-vel közösen készített terve szerint hazai tervezésben és gyártásában készülő 6 db kerékpárszállító kishajó összekapcsolhatná a Szentendrei-sziget kerékpárútjait a szentendrei és gödi oldal kerékpárútjaival.

A 12 FŐ ÉS 12 KERÉKPÁR SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS KISHAJÓK TAXIKÉNT RENDELVE KÖZLEKEDHETNÉNEK A DUNÁN KERESZT- ÉS HOSSZIRÁNYBAN EGYARÁNT.

A kis hajók hybrid, vagy tisztán elektromos környezetbarát hajtásrendszerrel működnének. Egy kishajó – tervezői költségbecslés szerint – tervezése, engedélyeztetése és legyártása 120-150 millió forint.

A biztonságos és gazdaságos üzemeltetéshez egy személy elegendő lenne, ehhez azonban az osztrák-német folyami közlekedési szabályokat át kellene ültetni a magyar jogrendbe is. Több helyen – Szentendre, Szigetmonostor, Leányfalu – most is alkalmas a kikötőhely, a rámpás kishajó fogadására. Egy ilyen kikötő kialakításának költsége kb. 12 millió forint.

"A kerékpároskishajó-szolgáltatás igazi turista látványosságot is nyújthatna, hiszen a tervezett útvonala során Szentendre teljes dunai panorámájában gyönyörködhetnek a hajó utasai. A kishajók üzemeltetésével megoldható lenne a kerékpárosok kényelmes, gyors és egyben biztonságos szállítása a turisztikailag kiemelt, dunakanyari célpontok között és az EuroVelo 6 kerékpárút – Szentendre és a sziget közötti – folytonossága is megteremthetővé válna" - írják a város honlapján.

A miniszterelnöknek, az innovációs és technológiai miniszternek, valamint az aktív Magyarországért felelős kormánybiztosnak írt levélben a két település polgármestere, valamint a révátkelés üzemeltetője mintaprojektként kéri – a kerékpáros kompközlekedési terv első elemeként – egy komp megépítésének támogatását.

Hisszük, hogy a fejlesztés javítja a kerékpáros közlekedés feltételeit, növeli a térség vonzerejét, s nem utolsó sorban tájvédelmi és környezettudatos megoldás lenne – olvasható a levélben.