Engedélyezi a kormány a nyári napközis gyermektáborokat

Az a kormány terve, hogy lehetnek nyáron gyermektáborok

- válaszolta Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón a Hír Tv kérdésére.

Hozzátette, Egyelőre csak arról született döntés, hogy meg lehet tartani a napközis táborokat. Hónap végén döntenek az ottalvós táborokról is.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár készítette elő a javaslatot a nyári táborokról, amiről szerdán döntött a kormány. „A legtöbb családban téma, hogy a gyerekek mehetnek-e majd nyári táborokba. A kormány megbízásából igyekszem ezt a kérdést a lehető legalaposabban körbejárni, és megfelelő javaslatot tenni. A sok egyeztetés mellett az Önök véleményét is megköszönöm!” - ezzel a felhívással fordult Facebookon követőihez Novák múlt héten.

Pár nap alatt TÖBB MINT 27 EZREN SZAVAZTAK FACEBOOK-OLDALÁN, A SZAVAZÓK 72 SZÁZALÉKA azt szerette volna, hogy LEGYEN TÁBOR, DE VÉDŐINTÉZKEDÉSEKKEL.

Április végén írtunk a táborok bizonytalan helyzetéről. Akkor már több szervező is megnyitotta a jelentkezési felületet, de egészen eddig nem lehetett tudni, hogy meg lehet-e tartani a táborokat. A táboroztatók egy része azt mondta lapunknak, inkább kivárnak, hogy az operatív törzs vagy a kormány egyértelműen kimondja, milyen szabályozás vonatkozik a táborokra.

„Rohamra számítunk, ezt előre jeleztük is a táborszervezőknek. Már az elmúlt két hétben látszott, hogy bizakodóak a szülők, megnőtt a látogatottság és a táborjelentkezések száma is, de a nagy roham még csak most várható. Egyszerre szeretne most mindenki tábort foglalni” – reagált a bejelentésre Tóth Béla, a Taborfigyelo.hu portál vezetője.

Úgy számol, hogy nagyjából 150 ezer gyermeket szeretnének beiratni a nyári táborokra. "A szülők egy részének ki kellett vennie a szabadságát a március óta tartó időszakban, akinek pedig még maradt pár kivehető nap, azoknak nem feltétlenül engedélyezi a munkaadója" - tette hozzá. Szerinte érdemes minél előbb foglalni, mert a kínálat is kisebb, mint tavaly, így az olcsóbb táborok turnusai idén még hamarabb telhetnek be, mint általában.

A Nemzeti Népegészségügyi központ már áprilisban tájékoztatást tett közzé honlapján a táborokról. Ebben azt írták, ha lesznek táborok, több megelőző intézkedést is meghatároznak, amelyekkel megakadályozható a járvány terjedése. Ezek betartására "különös figyelmet kell majd fordítani a tábor működtetése során" - tették hozzá.