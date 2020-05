Müller Cecília: A vidéki nyitás miatt nem lett több fertőzött

Cikkünk frissül.

29 kórházba érkeznek újabb védőeszközök, közölte Kiss Róbert alezredes az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján, ahol a házi karantén applikációról és a vírusradar alkalmazásról is beszélt.

11 ezernél is többen vannak jelenleg hatósági házi karanténban, mondta el az alezredes.

Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója előtt a kormányinfón Gulyás Gergely már beszámolt arról, hogy Pest megyében is jönnek az enyhítések, de Budapesten még nem, illetve azt is elmondta, hogy engedélyezi a kormány a nyári napközis gyermektáborokat.

Újabb 39 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19) Magyarországon, ezzel 3380 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, ismertette a csütörtöki adatokat Müller Cecília országos tisztifőorvos.

EZZEL 436 FŐRE EMELKEDETT AZ ELHUNYTAK SZÁMA, 1169-EN PEDIG MÁR GYÓGYULTAN TÁVOZTAK A KÓRHÁZBÓL. AZ AKTÍV FERTŐZÖTTEK SZÁMA 1775 FŐRE CSÖKKENT.

Az aktív fertőzöttek 59 százaléka, az elhunytak 79 százaléka, a gyógyultak 59 százaléka budapesti vagy Pest megyei. Müller szerint örvendetes, hogy jelenleg 658 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 49-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány mérséklődik hazánkban és most egy csökkenésnek vagyunk tanúi, bizonyosan kijelenthető, hogy a vidéken alkalmazott nyitás nem eredményezett fertőzési többletet

- mondta a tisztifőorvos.

A home office lehetőségéről a munkavállalók és a munkáltatók megegyezésén múlt eddig is, ez így lesz ezután is Müller szerint, de azt is hozzátette, hogy az újfajta lehetőség tapasztalatait mérlegelni kell. Azokban a munkakörökben, ahol nem lehet otthonról dolgozni, a munkaadó vállalatok döntenek arról, hogy visszatérhetnek-e a munkába a dolgozóik.

A higiénés óvintézkedések és a megfelelő fertőtlenítőszeres tisztításra, valamint a közösségi távolságtartás fontosságára és az open office veszélyeire is felhívta a tisztifőorvos a figyelmet.

A természetes szellőzést kell ott előnyben részesíteni, ahol erre is van lehetőség, ahol nincs ott mesterséges szellőztetés bekapcsolása előtt fertőtleníteni kell, részletezte Müller az irodákra, munkahelyekre vonatkozóan.

Az Index csütörtökön ezeket a kérdéseket küldte el az operatív törzsnek: