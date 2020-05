Még mintegy 1200 emberre van szükség az országos átfertőződöttségi vizsgálat reprezentativitásához

Még mintegy 1200 fő részvételére van szüksége a hazai orvosképző egyetemeknek ahhoz, hogy országosan és regionálisan is reprezentatív legyen a koronavírus tesztelés eredménye, ezért a szűrés határidejét május 16. szombat 19 órára módosították, közölte a Semmelweis Egyetem.

Azt is írták, a KSH által meghívott, ám a szűrésen eddig meg nem jelent személyeket, kérés esetén, lakóhelyükön is felkeresik az egyetemek munkatársai, ezt az igényt a 06-80-200-766 és a 06-80-808200 zöldszámon jelezhetik az érdeklődők. Továbbá minden nap reggel hét és este hét óra között három fővárosi helyszínen – a Városmajori Szív- és Érgyógyászati, a Bőrgyógyászati, valamint a Fül-Orr-Gégészeti Klinikán – is várják azokat, akik az utolsó pillanatra halasztották a tesztelést.

Ahhoz, hogy a felmérés valós képet mutasson és a 14 éven felüli lakosságára reprezentatív legyen a minta, összesen 10 500-11 200 fő részvételére van szükség.

Emlékeztettek, a Debreceni Egyetem, a Szegedi és Pécsi Tudományegyetem, valamint a Semmelweis Egyetem kedden közös konferencián jelentette be, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által kiválasztott 17 787 fő mintegy fele vett részt hétfőig a május 1-én kezdődött, országos, reprezentatív COVID-19 szűrővizsgálaton.

Arról már beszámoltunk, hogy a magyar orvosi egyetemek által elvégzett több mint 8000 tesztből csak 2 volt pozitív. Egészen pontosan a 8276 torokváladék-vizsgálatból (PCR) mindössze 2 pozitív eredmény született, az első 1524 vérmintán pedig 9 embernél (0,6 százalék) mutatták ki, hogy már átesett a koronavírus-fertőzésen. Mindezek alapján Merkley Béla, a Semmelweis Egyetem rektora azt már megállapította,

a járvány elmúlt Magyarországon, de a járványveszély nem.

A SOTE rektora azt tanácsolja, hogy mindenki próbáljon egy kicsit úgy élni, mint előtte, de senki ne feledje, minek a közelében voltunk. Ez egyet jelent a maszkviselés folytatásával. Merkely – az eddig elvégzett egyetemi tesztekre alapozott – becslése alapján a magánlakásokban élőknél, tehát a zárt intézményeket nem számolva 240 és 7000 között lehet a jelenlegi fertőzöttek száma az országban.