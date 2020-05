Újabb hat beteg halt meg itthon a koronavírusban

Újabb 37 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 3417 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Péntekre 6 krónikus beteg hunyt el, összesen 442 áldozata van itthon a koronavírusnak.

1287-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Jelenleg 614 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 46-an vannak lélegeztetőgépen, írja péntek reggel a hivatalos kormányzati honlap.



Az aktív esetek száma 1688 főre csökkent.

Csütörtökön a korlátozások enyhítését jelentette be a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter: eszerint Pest megyét ezentúl a többi megyével egyenértékűnek tekintik, Budapestről azonban ekkor még nem döntöttek, várták a polgármesterek csütörtök délutánig bekért visszajelzéseit. Karácsony Gergely már programot írt Budapest újranyitására, ő azt javasolja a kormánynak, hogy kezdjék meg a budapesti enyhítést is.

Vidéken több enyhítés jött, a cukrászdákban, éttermekben, kávézókban már bent is lehet tartózkodni, betartva a távolságot. Megnyitnak a szállodák, panziók, és a szabad területű parkok, játszóterek is. Esküvők, lagzik megtartását is engedélyezik, legfeljebb 200 főig.

Határoztak a nyári gyerektáborokról is: a döntés szerint lehet táborokat tartani, de ott aludni még nem lehet. Kiderült az is, hogy június 2-ig biztosan nem lesz iskolai oktatás, és elmondták, hogy ha minden az optimális forgatókönyv szerint halad, június vége felé vissza tudja adni a kormány a rendkívüli veszélyhelyzet jogrendjét.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján a napi adatok közlése mellett arról beszélt, hogy a járvány mérséklődő tendenciát mutat, és

BIZONYOSAN KIJELENTHETŐ, HOGY A VIDÉKEN ALKALMAZOTT NYITÁS NEM EREDMÉNYEZETT FERTŐZÉSI TÖBBLETET.

Felhívta a figyelmet a higiénés óvintézkedések és a megfelelő fertőtlenítőszeres tisztítás, valamint a közösségi távoltartás fontosságára, valamint az open office veszélyeire is. A munkahelyekre vonatkozóan elmondta, hogy a természetes szellőztetést kell előnyben részesíteni ott, ahol erre lehetőség van, a mesterséges szellőztetés megkezdése előtt az eszközöket fertőtleníteni kell. Hasonlóan fontosak a munkahelyi éttermek és sportlétesítmények esetében is az óvintézkedések, például a távolságtartás és az eszközök megfelelő fertőtlenítése, hangsúlyozta.

Újságírói kérdésre Müller Cecília azt mondta, hogy két Zala megyei idősotthonban van jelen a koronavírus: a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézményben 43 gondozott és 12 gondozó fertőződött meg az elvégzett tesztek szerint, míg a Zalaegerszegi Gondozási Központban 38 bentlakó és 13 gondozó esetében mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Ebből az intézményből 23 főt kell jelenleg kórházban ápolni, és három fő hunyt el az itteni fertőzöttek közül.

Az összes megbetegedés tekintetében elhangzott, hogy 787 fő lakik a fertőzöttek közül idősotthonban – ez az összes eset 23 százalékát, azaz majdnem negyedét jelenti. Az elhalálozások megoszlása is hasonló. Márciusban nem voltak tömeges megbetegedések Magyarországon, sem az influenza, sem a koronavírus tekintetében. Kiss Róbert rendőr alezredes tájékoztatása szerint több mint 11 ezer fő volt csütörtökön hatósági karanténban.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

(Borítókép: Vért vesznek egy férfitől a koronavírus-szűrések elvégzésére kijelölt rendelőben a Keszthelyi Kórház Sürgősségi Ambulanciáján 2020. május 14-én. Fotó: Varga György / MTI)