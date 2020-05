Focipályányi területen vágták ki a fákat a balatonkenesei temetőben

Nagy felháborodást keltett Balatonkenesén, hogy május 11.-én, a Madarak és fák napja másnapján ez a látvány fogadta a református temetőbe érkezőket:

Szinte az összes fát kivágták egy körülbelül focipályányi területen. A temető egy része eddig hatalmas fákkal, kis ösvényekkel volt teli, amik a régi sírokat ölelték körül.

A temető a Balatonkenesei Református Egyházközösség tulajdona. Tőlük azt tudtuk meg, hogy nem egy erdőről volt szó, hanem egy gondozatlan, dzsumbujos területről, ahol leginkább csak bálványfák nőttek. Benőtte a gaz is, pedig ez egy történelmi temető, XIX. századi sírok is vannak benne.

Azt mondták, a területre betelepültek a vaddisznók, a sírokról kitúrták az összes hagymás virágot, és felforgattak mindent, a környékbeli lakók és a sírokat gondozók sokat panaszkodtak emiatt.

Erre azt a megoldást találták ki, hogy körbekerítik a területet, aminek ára a legolcsóbb kerítést használva is 8 millió forint lett volna, hiszen nagy területről van szó. A pályázat viszont sajnos nem jött össze, ezért döntöttek a terület megtisztítása mellett.

Fotó: Olvasói fotó Erről a területről van szó

Mivel a kezelők szerint nagyrészt bálványfák nőttek a temetőben, amik még tűzifának sem jók igazán, ezért nagy nehezen találtak egy olyan céget, akik a faanyagot pelletnek használják fel, és az anyagért cserébe vállalták a kivágást. A terület kezelői felkértek egy erdészt, akivel egy napig járták a területet, és az értékesebb fákat megjelölték festékszóróval, hogy azokat ne vágják majd ki.

A munkásokat februárra várták, de hónapokig nem jöttek, mert annyi munkájuk volt, majd egyszer csak május elején felbukkantak, mikor már kizöldültek a fák, és fészket raktak a kismadarak. Bementek és elkezdtek vágni. Ez még a terület tulajdonosának sem tetszett, de azt mondták, úgy érezték, ki vannak szolgáltatva a munkavállalóknak. Őket sajnos nem sikerült elérni.

Úgy tudjuk, az értékesnek megjelölt fákat meghagyták. Ezen a képen a törzse alapján egy akác látszik megjelölve, aminek elég rendesen meg is sértették a kérgét, mellette pedig egy kidöntött akác is látszik:

A környékbeli lakóktól úgy tudjuk, azért is háborította fel őket a fák letarolása, mert a városban több fakivágás is borzolta mostanában a kedélyeket, például az óvoda előtti fákat is kivágták egy parkoló miatt, illetve a kilátó mellett, egy természetvédelmi terület mellett épülő, panorámás lakópark miatt is sok fát letaroltak a környéken.