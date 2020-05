Illegális szemétkupacon végezte az uniós támogatás adminisztrációja

Kiránduló kollégánk teljesen véletlenül botlott bele Mátraterenye határában egy illegálisan lerakott szemétkupacba, aminek a tetején rögtön kiszúrta a szemét a magyar címer és az uniós zászló.

A felfeslett dobozokból egy 25 és egy 30 milliós uniós támogatású program, a "Gyakornoki program pályakezdők támogatására a Vista Utazási Irodák Kft-nél" névre hallgató pályázat teljes adminisztrációja kandikált ki, nevekkel, adatokkal. Mint kollégánk hozzáfűzte:

Szent István is büszke lenne az ilyen mélységben megvalósuló európai integrációra! Az EU ad egy rakat lóvét egy fejlesztésre, majd a teljes adminisztrációt, nevekkel, számlákkal, táblákkal lerakjuk illegális szemétként Mátra tövébe! Nagyon szép!

Nem volt nehéz megtalálni a papírokon szereplő céget. Zsobrák Tamás cégvezető elmondta, hogy a közelmúltban átrendezték az irataikat, de úgy tűnik, az átrendezés közben egy megbízott alvállalkozó véletlenül elvihette ezt a papírcsomagot is, aminek egyébként további tárolás lett volna eredetileg a sorsuk. Hozzátette, hogy az általunk átküldött fényképek alapján utánanéztek ki kezelhette így az iratokat, intézkedtek nála, és a papírokat már össze is szedték. Erről bizonyítékként fotót is küldött.

Zsobrák végül hozzátette: örülnek, hogy a papírok visszakerültek, mert ezek nem kallódhatnak el, ez egy maradandó tétel.