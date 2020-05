Szlávik: A hazai előrejelzések szerint június elejére lecseng a járvány

Hiába fertőződött meg valaki a koronavírussal, nem jelenthető ki egyértelműen, hogy ezután védetté válik a betegséggel szemben – erről is beszélt a Convention Budapest Kft. videókonferenciáján Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Infektológiai Osztályának vezetője. Szlávik a Magyar Nemzet cikke szerint azt mondta, hogy a betegséget követően csak azoknak a szervezetében marad nagy mennyiségű védő antitest, akik súlyos tüneteket produkáltak. Enyhe lefolyás esetében szinte kimutathatatlan az antitest.

Elmondta azt is, hogy az időjárásnak nincs olyan nagy szerepe a koronavírus terjedésében, ezért számolni kell azzal, hogy a mérsékelt égövön ezen a nyáron még jelen lehet a fertőzés, akkor is, ha esetleg nagy járvány nem alakul ki belőle. A hazai előrejelzésekről azt mondta, hogy a becslések szerint június elejére lecseng Magyarországon a járvány, de ez nem tudható biztosan, ahogyan az sem, hogy mikor jelenik meg újra járványszinten itthon. Az újabb hullámról is beszélt, erről azt mondta, sok kutató jósol egy következő hullámot, mert nagyon kevesen estek át a fertőzésen, védőoltás pedig még nem áll rendelkezésre. Nyájimmunitásról sincs szó, ehhez ugyanis a lakosság 50-60 százalékának találkoznia kell a vírussal.

A konferencián azt is elmondta, hogy a betegség leküzdésében az ún. celluláris immunitásnak is szerepe van. Ez azt jelenti, hogy a memóriasejtek harcolnak a vírussal, más mechanizmussal.

Szeretném azt hinni, hogy hasonlóképpen a hepatitis B okozta májgyulladáshoz, a koronavírus esetében is van ezeknek szerepük, és aki átesik a fertőzésen, az hosszú évekig nem kapja el újra

– fogalmazott. Korábban azt mondta: várják a szeptembert, addigra elkészülhet a koronavírus elleni vakcina.