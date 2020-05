Karácsony: Orbán ne tökörésszen tovább

Támogass te is!

"Viccesnek szánt példabeszédek helyett tán hasznosabb lenne, ha a miniszterelnök nem tökörészne tovább, hanem képes lenne dönteni Budapest újranyitásáról, és végre rendet tenne a kórházakban, ahol lassan többen kapják el a fertőzést, mint ahányan kigyógyulnak belőle" - írta fb-oldalára Karácsony Gergely.

Budapest főpolgármestere arra reagált, hogy Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában azt mondta, hogy az élet újraindításának a feltételei megvannak, ezért oldották fel a korlátozásokat a többi megye után Pest megyében is, de Budapesten különdöntésre van szükség, mert a legsűrűbben lakott városban újra belobbanhat a járvány, ha nem vagyunk elég fegyelmezettek.

Nagy kérdés Orbán szerint, hogy mi lesz Budapest sorsa, nagy a népsűrűség, egy hibás döntést nehéz lenne korrigálni. „Ha Budapesten nem vagyunk elég fegyelmezettek, vissza fog jutni Budapest oda, ahonnan el akarunk mozdulni” – mondta, hozzátéve:

kétségkívül az élet újraindításának feltételei Budapesten is megvannak, csak felelősen kell viselkednünk.

"Szombat délelőtt még szeretnék futni egy kört" – mondta a fővárosi korlátozások feloldására vonatkozó döntés idejére vonatkozó kérdésre, még a kormányon kívüli járványügyi szakembereket és tudósokat hallgat meg aznap, így

Orbán az interjúban kritizálta Karácsony Gergely főpolgármestert, a nevét ugyan nem ejtette ki, de „elméleti típusú”, szinte tehetetlen polgármesterekről beszélt a Pesti úti idősek otthonának helyzetére utalva, és azt is kiemelte, hogy ha Tarlós István lenne a főpolgármester, akkor ő odamenne és rendet tenne egy ilyen helyzetben. A főpolgármesternek azt üzente, az idősotthonok helyzete miatt nagy felelősség nyomja a vállát. Szerinte Karácsony olyan ember, hogy „ez a típus disznóvágáskor csak a vacsorára jön, és ha vesz egy bútort, azt nem ő szereli össze”, elméleti, nem pedig gyakorlati ember.

Én azt kérem most az elméleti típusú polgármesterektől is, hogy most, ebben a helyzetben legyenek gyakorlatiasak