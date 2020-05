A legfontosabb hírek a koronavírusról pénteken

A 108 éves Sylvia Goldsholl lett a legidősebb koronavírus-túlélő New Jersey államban. Az asszony egy allendale-i idősotthonban él, és múlt hónapban mutatták ki nála a fertőzöttséget, amiből azóta teljesen felépült – erről New Jersey állam kormányzója, Phill Murhpy számolt be egy csütörtöki sajtótájékoztatón, írja a CNN.