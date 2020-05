Minden eddiginél grandiózusabb tűzijátékot tartanak idén augusztus 20-án

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán egy podcastban arról beszélt, hogy Európa legnagyobb fény- és tűzijátékát fogják megszervezni idén augusztus 20-án, ami a dunai rakpartok több mint négy kilométeres szakaszán lesz látható.

Idén újítás, hogy már egy nappal Magyarország születésnapja előtt és egy nappal utána is rendezvények tucatjain lehet majd részt venni. A főváros egészét érintő, háromnapos Szent István-napi programsorozattal az ügynökség új hagyományt szeretne teremteni. Guller arról is beszélt, hogy a járványügyi előírásokat be fogják tartani.

Korábban a Magyar Hírlap úgy írt az idei tűzijátékról, hogy "az előkészületek már megkezdődtek nemzeti ünnepünk minden eddiginél grandiózusabb fővárosi megünneplése érdekében, ami – ha a járványügyi helyzet igazolja a várakozásokat – akár a pandémia utáni újrakezdést is szimbolizálhatja majd Magyarország számára”.