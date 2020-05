Meghalt 6 beteg, az aktív esetek száma 1654 főre csökkent

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3473 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, közölte szombaton a kormányzati honlap.

Elhunyt újabb idős 6 krónikus beteg, ezzel 448 főre emelkedett az elhunytak száma, 1371-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív esetek száma 1654 főre csökkent.

Az aktív fertőzöttek 56%-a, az elhunytak 77%-a, a gyógyultak 61%-a budapesti vagy Pest megyei. 570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen.

A területi megoszlás tekintetében továbbra is Budapest, Pest és Fejér megye a legérintettebb települések a fertőzöttek számában, de 200 fölött van a Covid-19-cel megbetegedettek száma Zala megyében is, ahol két idősotthonban is jelen van a vírus.

Péntekre még nem született döntés arról, hogy Budapesten lesznek-e, és ha igen, mikortól várhatóak enyhítések, a polgármesterek mindenestre erre, a korlátozások fokozatos mérséklésére tettek javaslatot a kormánynak. Orbán Viktor pénteki Kossuth rádiós interjújában elmondta, Budapestről szombat délután lesz döntés.

Pest megyéről már csütörtökön bejelentették, hogy ezentúl úgy kezelik, mint a többi vidéki megyét, a kihirdetett enyhítések tehát Pest megyére is vonatkoznak. Arról, hogy mik ezek, bővebben erről a cikkünkben írtunk.

Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján Müller Cecília az aktuális adatok mellett arról is beszélt, hogy noha a korlátozások enyhültek, a vírus még jelen van az országban, ezért fontos, hogy betartsuk a higiénés előírásokat. A járvány pozitív alakulása miatt azonban lehetővé válik az egészségügyi ellátások bővítése, így hétfőtől újabb ellátásokat vezetnek vissza, amelyekről Kásler Miklós miniszter pénteken videókonferencián tájékoztatta a kórházak vezetőit:

május 18-tól indíthatók a nem népegészségügyi szűrővizsgálatok;

hétfőtől a fekvőbeteg-ellátásban a tervezett beavatkozások is elvégezhetők;

a koronavírus miatt kiürített kórházi ágyak egyharmada felszabadítható;

továbbra is be kell jelentkezni az orvoshoz,

az intenzív ágyak fenntartására továbbra is szükség van, hiszen a járvány még jelen van, ezért a járványügyi készültséget továbbra is fenn kell tartani;

a kúraszerű ellátások is visszavezethetők.

Az országos tisztifőorvos azt mondta: prioritásként kell kezelni a szív- és érrendszeri megbetegedettek ellátását, melyet az Országos Kardiológiai Intézet koordinál.

Orbán Viktor pénteken Belgrádba utazott, ahol elhangzott, hogy szerinte a különleges jogrend miatt sikeres volt a vírus elleni védekezés, ezért a különhatalmat szerinte már május végéig visszaadhatja.

Beszélt az operatív törzs sajtótájékoztatóján Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára is, ő azt mondta, az adóadminisztráció csökkentésével is segítik a nehéz helyzetbe került vállalkozásokat.

Kiemelte, hogy az áfakiutalás gyorsabban zajlik majd, az adóbevallás határidejét pedig négy hónappal kitolják. Öt adónemben (társasági adó, kisvállalati adó, energiaellátók jövedelemadója, helyi iparűzési adó, innovációs járulék) az adót csak szeptember 30-ig kell megfizetni, így a vállalkozások automatikusan jutnak többletforráshoz.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvos a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított Covid Ortopéd-Traumatológiai Osztályon a fõvárosi Szent János Kórházban 2020. május 14-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)