Ötös lottó: aki ezekkel a számokkal nyert, az tényleg megérdemli

A Szerencsejáték Zrt. szombaton kihúzta a 20. heti ötös lottó nyerőszámait. A telitalálathoz egy szomszédos számpárt is el kellett találni.

A nyerőszámok:

30, 54, 55, 81 és 89.

Érdekesség, hogy a 30-as a múlt héten is nyerőszám volt (ettől persze semmivel nem volt kisebb esélye, hogy most is kihúzzák), és hogy a múlt héten is volt két nyerőszám, és szintén szomszéd számok az ötvenes számtartományból, akkor az 57-est és az 58-ast húzták ki.

És egy kis számelméleti érdekesség: a kihúzott nyerőszámok közül három is úgynevezett Harshad-szám (a 30-as, az 54-es és a 81-es). Ezek olyan számok, amik oszthatók saját számjegyeik összegével (ilyen minden egyszámjegyű szám és a 3 és a 9 többszörösei is). A kilencven lottószám között amúgy 32 Harshad-szám van.

A múlt héten azokkal a számokkal sikerült elvinni a főnyereményt, nettó 391,8 millió forintot. Ezen a héten 193 milliót lehetett volna nyerni, de a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint ez senkinek nem sikerült. A 4 találatosokra 2 572 475 forintot, a 3-asokra 26 255 forintot, míg a kettesekre 2385 forintot fizetnek ki.

A jövő heti várható főnyeremény 363 millió forint.