Orvosi vezetőkkel és Rogán Antallal egyeztetett a budapesti nyitás lehetőségéről Orbán Viktor

Orvostudományi vezetőkkel folytatott konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-helyzettel kapcsolatos soron következő intézkedésekről a Karmelita kolostorban, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szombat délelőtt.

A kormány döntéseit megelőző egyeztetésen

Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem professzora, a virológiai kutatócsoport vezetője,

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora,

Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem járványtannal foglalkozó matematikusa,

Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgatója,

Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának vezetője,

Bedros J. Róbert, az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának beruházásával foglalkozó miniszterelnöki megbízott,

valamint Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke vett részt.

Az egyeztetés kezdetén a kormányfő fényképet is posztolt arról, milyen kemény nap vár rá:

Mint megírtuk, Orbán Viktor (illetve a kormány) csak szombaton hoz döntést arról, hogy várható-e hétfőtől a kijárási korlátozások és a gazdaság leállításának feloldása az ország fővárosában. Orbán Viktor pénteken a közrádióban arról beszélt, hogy az élet újraindításának a feltételei megvannak, ezért oldották fel a korlátozásokat a többi megye után Pest megyében is, de Budapesten különdöntésre van szükség, mert a legsűrűbben lakott városban újra belobbanhat a járvány, ha nem vagyunk elég fegyelmezettek.

Nagy kérdés Orbán szerint, hogy mi lesz Budapest sorsa, nagy a népsűrűség, egy hibás döntést nehéz lenne korrigálni. „Ha Budapesten nem vagyunk elég fegyelmezettek, vissza fog jutni Budapest oda, ahonnan el akarunk mozdulni” – mondta, hozzátéve:

kétségkívül az élet újraindításának feltételei Budapesten is megvannak, csak felelősen kell viselkednünk.

Orbán szerint már nem az otthon maradás, hanem a felelős közterületi viselkedés, a maszkviselés és a szociális távolság betartása a fontos a védekezésben. Orbán pénteken egyébként kritizálta Karácsony Gergely főpolgármestert, a nevét ugyan nem ejtette ki, de „elméleti típusú”, szinte tehetetlen polgármesterekről beszélt a Pesti úti idősek otthonának helyzetére utalva, és azt is kiemelte, hogy ha Tarlós István lenne a főpolgármester, akkor ő odamenne és rendet tenne egy ilyen helyzetben. A főpolgármesternek azt üzente, az idősotthonok helyzete miatt nagy felelősség nyomja a vállát. Szerinte Karácsony olyan ember, hogy „ez a típus disznóvágáskor csak a vacsorára jön, és ha vesz egy bútort, azt nem ő szereli össze".

Karácsony Gergely főpolgármestert ugyanakkor sem a szombati egyeztetésre sem hívták meg, ahogyan a szerdai kormányülésen sem vehetett részt vendégként. Arról már beszámoltunk, hogy a kormány szerdán is ülésezett, és Gulyás Gergely beszámolója szerint azt állapították meg, hogy 64 nappal a veszélyhelyzet kihirdetése után csökken a fertőzöttek és a halottak száma, ami azért van, mert az ország betartotta a szabályokat. A miniszter külön köszönetet mondott a budapestieknek és a Pest megyeieknek, akik annak ellenére is betartották ezeket, hogy az ország többi részén már enyhítettek. A kormány szerdán ugyanakkor csak arról döntött, hogy a mindenkire kötelező közös szabályokon nem változtatnak, a másfél méteres távolság és a maszkviselés továbbra is kötelező mindenhol Magyarországon. Csütörtökön azonban már bejelentették, hogy Pest megyében hétfőtől az ország más tájaival azonos szabályok lesznek érvényben, tehát:

Budapesten kívül már mindenhol feloldotta a korlátozásokat a kormány.

A fővárosi polgármesterek véleményét kikérték arról, hogy mi legyen, a kerületvezetőknek és a főpolgármesternek szerda délután háromig volt idejük elküldeni idevágó javaslataikat. Noha azt nem tudni, a kormány mennyiben veszi mindezt figyelembe, de a hivatalos közlés szerint ezek, valamint virológusok ajánlásai alapján hoznak döntés tehát arról, hogy milyen enyhítések lehetnek Budapesten is hétfőtől.

A helyzet pikantériája, hogy hetek óta éleződik az ellentét a járványkezelés ügyében az ellenzék és a kormány között, a budapesti nyitás kérdése pedig kifejezetten politikai kérdéssé vált. Orbán pénteki nyilatkozatát megelőzően Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön már kifejezetten éles szópárbajt vívott a nyilvánosságon keresztül.