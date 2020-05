Bírságolni fognak az eldobált rollerek miatt Terézvárosban

Budapest VI. kerületében, Terézvárosban az önkormányzat bírságot szab ki az engedély nélkül parkoló elektromos rollerekre, írta Facebook-oldalán a kerület polgármestere, Soproni Tamás.

Az elmúlt hetekben visszatértek az e-rollerek a kerületbe, noha a tárgyalásokat az üzemeltető Lime-mal nem zártuk le. A széthagyott, eldobált rollerek megint ott vannak az utcákon, akadályozzák és veszélyeztetik a közlekedést, rontják az utcaképet

– írta a polgármester, aki hozzátette, hogy a közelmúltban bejárták a kerület, és feltérképezték a lehetséges rollertárolók helyeit.

Soproni azt is írta, hogy amíg nem születik egyezség az üzemeltető Lime és az önkormányzat között, addig az utcán engedély nélkül parkoló e-rollerekre bírságot szabnak ki. A koronavírus-járvány miatt március közepén Budapesten is begyűjtötték a cég rollereit, május elsejétől azonban ők is újranyitottak.