Tömött buszokon zsúfolódtak a piacozó idősek Pécsen

Összezsúfolódva utaznak zömében idős emberek egy pécsi buszon. A felvételt a hét közepén készítette egy helyi lakos, aki szerint a legtöbben a piacnál szálltak fel. A csarnokon belül egyszerre 100 ember tartózkodhat, de a buszokon és a megállókban nem figyelnek az emberek, hogy megtartsák a kellő távolságot.

A pécsi alpolgármester, Rusza Csaba szerint figyelik, hogy mennyire tömöttek a járatok. Az látják, hogy a bölcsődék és az óvodákba jelentkezők számával nő az utasforgalom, és a járatsűrítéseket megkezdték. Május 25-én lesz egy újabb járatsűrítés.

Az operatív törzs tájékoztatója szerint az eddig meghozott rendelkezéseket, szabályokat továbbra is be kell tartani, és a megszegésük továbbra is büntetéssel jár.