A gyerekek tíz százaléka már bejár óvodába, iskolába

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Mint minden nap, ma is feltettük kérdéseinket az Operatív Törzsnek, melynek hivatalos útja a Koronavírus Sajtóközpontnak eljuttatott email. Ötből egy kérdésünkre kaptunk választ.

Az iskolák alsó évfolyamait látogató gyermekek nem mozognak annyi hely között, nem találkoznak másik emberekkel, így ezen évfolyamok megnyitása jóval alacsonyabb járványügyi kockázatot hordoz magával, mint például a középiskolásoknál. Ezzel magyarázható, hogy ahol tervezik az iskolák megnyitását, ott ezen évfolyamokkal terveznek.

Ahogy azt Novák Katalin államtitkár az Operatív Törzzsel közösen tartott, szombati tájékoztatóján is kiemelte minden településen biztosítani kell a felügyeletet a bölcsődékben, óvodákban és általános iskolában, az intézményekben pedig napi négyszeri, illetve háromszori étkezést is kapnak a gyermekek. Az érdeklődés a felügyelet iránt jelentősen nőtt, a gyermekek 10 százaléka jár valamilyen intézménybe, és a kormány már dolgozik azon, hogy az érintetteket megszokott bölcsődéjükben, óvodájukban, iskolájukban is fogadni tudják.