Schanda: Várhatóan letaglózóak lesznek az áprilisi gazdasági adatok

„Az áprilisi gazdasági adatok várhatóan letaglózóak lesznek” – mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján. Mint mondta, a védekezés második szakaszába lép az ország, de az élet újraindítása azonban nem jelenti, hogy teljes mértékben vissza lehet térni a régi kerékvágáshoz.

A gazdasági adatokról elmondta: az ipari teljesítmény Magyarországon 10, míg az EU egészében 12 százalékkal csökkent. Megismételte azt az ígéretet, hogy a kormány annyi új munkahelyet akar teremteni, amennyit a vírus elpusztít.

Több programot is meghirdettek. Az informatikai alapozó tanfolyamra egy hét alatt közel 37 ezer ember regisztrált. A nyolchetes, ingyenes oktatásra május 31-ig lehet még jelentkezni. Az ezen való részvétel előfeltétele a 2020 augusztusában induló struktúraváltó felnőttképzéseknek is. Beszélt arról is, hogy 1,2 milliós szabad felhasználású diákhitel pluszt vehetnek fel, akik ezeken részt vesznek. Ehhez kapcsolódva beszélt a bértámogatás keretében megvalósuló egyéni fejlesztési időről is.

Csütörtökön 50 tárgyból lezajlottak a szakmai érettségi vizsgák. A vizsgáztatás rendjét járványügyi szempontból biztonságosan alakították ki.

A Diákhitel Pluszt május 1-től eddig közel 8700-an igényelték a felsőoktatásban tanulók közül. Azt is elmondta, hogy négy nyelvvizsgaközpont kapott engedélyt online vizsgákra, a próbanyelvvizsgák már elindultak, tesztelik a rendszert. Több mint kétezer ember jelentkezett eddig online nyelvvizsgára.

Gál Kristóf rendőrszóvivő a legfrissebb adatokat ismertetve elmondta, hogy 3509 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 451 főre emelkedett az elhunytak száma, 1396-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1662 főre nőtt az egy nappal korábbi 1654-ről. A kormányzati tájékoztató honlap alapján az aktív fertőzöttek 56%-a, az elhunytak 78%-a, a gyógyultak 61%-a budapesti vagy Pest megyei. 562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 47-en vannak lélegeztetőgépen.

A Magyarországon a betegség miatt meghalt nők átlagéletkora 81 év, a férfiaké 77 év, mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Infektológiai Osztályának vezetője a tájékoztatón, hozzátéve: 102 éves emberről is tudni, aki meggyógyult.

Mint mondta, az eddigi adatok szerint a Covid-19 különböző véralvadási zavarokat okozva betegséget okozhat a szívben, vesében, agyban, májban, a fertőzés az egész testet meg tudja támadni.

A különböző rizikófaktorokról azt mondta, hogy a szív- és érrendszeri betegek, az infarktuson átesettek, érelmeszesedésben szenvedők veszélyben vannak, de a jól beállított magas vérnyomás önmagában nem jelent plusz rizikófaktort középkorú embereknél.

A tüdőbetegek nagyobb veszélynek vannak kitéve, a dohányzás miatt gyakori COPD tüdőbetegségben szenvedők nehezebben viselik a betegséget, de az asztmások kevésbé.

A vesebetegek, a krónikusan dializáltak is nagy veszélynek vannak kitéve. Az inzulinnal kezelt cukorbetegek nagyobb veszélyben vannak, mint a tablettákkal kezeltek. A daganatos betegek, különösen az immunelnyomó terápiát és sugárkezelést kapók is különösen vigyázzanak magukra, mondta. Az extrémen elhízott betegeknél a mechanikai lélegeztetés nehezebb.

Jellemzően 2-9 éves gyermekeknél lázzal, nyaki nyirokcsomó megnagyobbodásával, a szem, tenyerek, talpak bepirosodásával járó ritka betegség megjelenését is regisztrálták New Yorkban 100 betegnél, közülük hárman meghaltak. Azt mondta, hogy vizsgálják, hogy van-e kapcsolat a koronavírus és a Kawasaki-szindróma között. Magyarországon ez extrém ritka és jól kezelhető betegség, mondta Szlávik.

Azt mondta, hogy megfelelő kezelés esetén a HIV-fertőzöttség nem jelent plusz rizikófaktort, olyan gyógyszereket is kapnak, amivel Szlávik szerint a koronavírusos fertőzötteket is próbálják gyógyítani.

Lakatos Tibor rendőrezredes elmondta, hogy minden határátkelőn rendben halad a forgalom. Szombaton is 990 hatósági házi karantént rendeltek el a határátkelőkön, összesen 10 470 ilyen van érvényben.

Összesen 745-en regisztráltak a hatósági házi karantént felügyelő elektronikus rendszerben, amiben most pillanatnyilag 546-an vannak. Online kérdőíveket 92-en küldtek be, ezzel is tudják monitorozni az egészségi állapotukat. 4543 távellenőrzést hajtott végre a rendszer, 81-szer kellett intézkedniük a rendőröknek, mert valaki nem a meghatározott helyen volt, vagy nem az használta az alkalmazást, aki regisztrálva volt.

Lakatos is elmondta, hogy hétfőtől a kijárási korlátozás a fővárosban is hatályát veszti. A kormány szombaton jelentette be, hogy tovább lazítanak a járványügyi korlátozásokon. Orbán Viktor szerint a szombat délelőtti szakmai háttérmegbeszéléseken világossá vált, hogy a járvány erejét Budapesten is letörték. Így Budapesten is áttérhetnek, igaz megfontoltan és óvatosan, a védekezés második szakaszára. Bár Budapesten még így is egy kicsit szigorúbbak lesznek a szabályok, mint a megyékben (beleértve immár a hét közepe óta Pestet is), az itt olvasható lazítások lépnek vasárnap éjféltől érvénybe.

Lakatos azt mondta, mindenki köteles betartani a szociális érintkezés szabályait, másfél méteres távolságot tartani. Üzletben, tömegközlekedésen arcmaszkot, sálat, kendőt kell viselni.

Az idősekre vonatkozó korlátozások hatályban maradnak. 65 év felett csak 9-12 óra között mehetnek élelmiszerboltokba, gyógyszertárba. Viszont a kerületi önkormányzatok eltérő szabályokat is hozhatnak a 65 év felettiek piacon való tartózkodásának esetében, de ezekben az esetekben is biztosítani kell, hogy elkülönítetten mehessenek.

Budapesten is minden bolt nyitva tarthat, az éttermek, presszók teraszán, kerthelyiségekben lehet fogyasztani, de belső terekbe csak a dolgozók mehetnek, vagy az elvitelre előkészített ételek képeznek kivételt. A védőtávolság betartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia minden üzletben, vendéglátóhelyeken asztaltársaságonként kell értelmezni a távolságot. Szeptember elejéig közterületen működő terasz után nem kell közterület-használati díjat fizetni a vendéglátóhelyeknek.

A strandok, szabadtéri múzeumok, állatkert is nyitva lehet.

Temetés, esküvő megfelelő távolsággal megtartható, június 15-től Budapesten az ezeket követő rendezvények, lagzik is megtarthatók, legfeljebb 200 főig.

Felsőoktatási intézményekben a rektor döntése alapján vehetnek részt a hallgatók, a kollégiumok látogatása tilos marad egyelőre.

„A védelmi intézkedések szigorú betartása jelentheti azt, hogy az eddigi eredményeket ne veszélyeztessük” – mondta, és mindenkit ezek betartására kért.

Kérdésekre adott válaszok:

Az Origo kérdezte: hétfőtől az egész ország a védekezés második szakaszába lép, az operatív törzs munkája változik-e? Lakatos azt mondta, hogy változik a feladatrendszer, de továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a járvánnyal kapcsolatos helyzetet területi szintre is lebontva. Felkészülnek arra, hogy a helyzet romlása esetén újra életbe léptessenek intézkedéseket, amelyek az első szakaszban sikeres védekezés további folytatásához fontosak.

Az RTL Híradó kérdezte: az osztrák–magyar határ június közepi megnyitásához hasonlóan más szomszédos országokkal mikor születhet hasonló megállapodás? Lakatos azt mondta, hogy a külügyminiszter és a belügyminiszter más országokkal is tárgyal erről. Lakatos szerint Ausztria még nem tette teljeskörűen lehetővé, hogy a magyarok beutazhassanak, most már úgy tűnik, hogy egy negatív koronavírusteszthez kötik majd a belépést. Lakatos szerint az osztrákok sem teszik egyelőre teljes mértékben nyitottá a határokat, nemcsak Magyarország, hanem a többi szomszédos ország esetén sem.

Az Index ezeket a kérdéseket küldte az operatív törzsnek vasárnap:

Mi az operatív törzs álláspontja az iskolák és az óvodák újranyitásával kapcsolatban, mi a járványügyi indoka annak, hogy előbb az óvodákat kell kinyitni, ahogy azt a kormányfő nyilatkozta a rádióban?

Ha június 15-től lagzikat már lehet tartani, akkor szabadtéri színházi előadásokat vagy más kulturális rendezvényt, ugyanilyen létszámkorláttal miért nem? Nem lenne szerencsésebb június 13-tól (szombattól) felszabadítani ezt a lehetőséget?

Az egyetemek országos átfertőzöttségi kutatásának eddigi eredményei alapján Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora kijelentette: nincs járvány Magyarországon. Az eredmények alapján indokolt tehát az operatív törzs szerint fenntartani a járványügyi veszélyhelyzetet?

A két budapesti – illetve a további néhány vidéki – járványkórház kijelölése és a tervezett ellátások újraindítása azt is jelenti, hogy az elmúlt hetekben felszabadított ágyakon újra fogadhatják a betegeket az intézmények? Egy újabb járványhullám esetén újra fel kell majd szabadítani ezeket az ágyakat?

Eddig hány beteget láttak el összesen a kiskunhalasi mobil járványkórházban, és hány fertőzött fekszik jelenleg az intézményben?

