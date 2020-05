Április közepén indult el a nyitás több európai országban, és ahogy azt a hétvégén írtuk, Közép-Kelet-Európa is már az enyhülés lázában ég. Szombaton 500-nál is több tengerparti fürdőhelyet nyitottak újra Görögországba, írja a Reuters, és a fotók tanúsága szerint látogatók is voltak bőven – ugyanakkor a külföldi turistákat csak júliustól fogadnak.