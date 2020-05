Egy héttel azután, hogy a mérséklődés után az országban engedélyezték az üzletek megnyitását, az általános és középiskolák is újraindulnak Belgiumban: hétfőtől csökkentett létszámú osztályokkal indítják újra az oktatást, a részvétel választható, írja a BBC. A múzeumok és az állatkertek is látogathatók mostantól, de jegyet csak online lehet rájuk venni, hogy elkerüljék a hosszú sorokat. A csoportos sportokat is engedélyezik, legfeljebb húsz főig.