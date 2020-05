Részegen, bedrogozva balesetezett Akasztón, meghalt a hátul ülő gyermek

Halált okozó ittas járművezetés miatt emeltek vádat egy kiskőrösi férfi ellen, aki 2018 júniusában Akasztón balesetezett, miután alkoholt, drogot és amfetamint fogyasztott, és jogosítvány nélkül ült a volán mögé.

A baleset miatt az egyik kiskorú utasa meghalt.

A vádirat szerint a megengedett 50 km/h-t túllépve, 67-70 km/h sebességgel hajtott az 53-as főút felől Csengőd irányába, amikor egy balra ívelő kanyar után lesodródott az az útról, és az út menti falnak ütközött.

Az autó felborult, és gurult egyet, végül az útpadkán állt meg, a kerekein.

Négyen ültek az autóban, ketten elől, ketten pedig hátul. A gyerekülésben utazott az egyik gyermek, akinek nem csatolták be a biztonsági övét. Ő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másnap a kórházban meghalt. A vizsgálat szerint túlélhette volna a balesetet, ha bekapcsolják az övet. A másik gyerek és az elől ülő nő kisebb, 8 napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta, a férfinak eltört a csigolyája.

Kábítószer birtoklása miatt külön eljárás is indult a sofőr ellen, az alkohol mellett ugyanis drogot és amfetamint is fogyasztott a vezetés előtt. Az ügyészség közleményében arra is kitér, hogy a férfit korábban már többször is elítélték ittas vezetésért, és érvényes jogosítványa se volt.

A Kecskeméti Járási Ügyészség végrehajtandó börtön kiszabását indítványozta vele szemben, valamint azt kérik, hogy tiltsák el a közügyek gyakorlásától és a közúti járművezetéstől. Az ügyben a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.