Gyula fideszes képviselője kiáll a polgármester mellett, aki a helyi ellenzéki posztját jelentette a rendőrségnek

Ahogy arról beszámoltunk, Görgényi Ernő, Gyula város fideszes polgármestere személyesen írt levelet a rendőrségnek, hogy jelentse Csóka-Szűcs János helyi ellenzéki - Momentum-tag - aktivista Facebook-posztját, ami szerinte rémhírterjesztés és akadályozza a védekezést is. Most reagált a térség fideszes országgyűlési képviselője is.

A rabosított Csóka-Szűcs János lapunknak hétfőn elmondta, aznap vehette át személyes tárgyait és a dokumentumokat a rendőrségtől, amely megszüntette vele szemben az eljárást, miután a vádhatóság még múlt pénteken elfogadta a gyulai ügyészségen tett panaszát. Csóka-Szűcs egy helyi Facebook-csoportban osztott meg egy posztot (a posztról készült képet ebben a cikkünkben tudja megnézni), amiben haldokló betegek hazaküldéséről írt, illetve tiltakozásra buzdította az embereket. A város fideszes polgármestere pedig még aznap levelet írt a rendőrségnek, amiben linkelve a helyi ellenzéki posztját azt írta, az alkalmas a zavarkeltésre, és akadályozza a védekezést. Végül a rendőrség rabosította a férfit.

A polgármester hétfőn egy közleményben jelezte, hogy azért fordult a rendőrséghez, mert "rengeteg kétségbeesett gyulai ember" kereste meg, hogy igaz-e, hogy a gyulai kórházból haldokló betegeket küldtek haza, és úgy érezte, a lakosságot aggodalommal töltötte el a poszt.

Egy nappal később, kedd este Kovács József, a térség fideszes országgyűlési képviselője egy Facebook-posztban állt ki a gyulai polgármester mellett. Azt írta, szerinte a polgármestereknek szót kell emelniük a polgárok védelmében, és

Dr. Görgényi Ernő megítélésem szerint jóhiszeműen járt el, amikor jelezte a gyulai Rendőrkapitányság irányába, hogy a közösségi médiában a lakosságot érintő és aggasztó hírek jelentek meg. Azt gondolom, innen már nem a polgármester úr felelőssége a további eljárás lefolytatása. Továbbra is feladata egy település vezetőjének párthovatartozástól függetlenül, hogy legjobb tudása és ismeretei szerint járjon el lakossága érdekében. Ebben az ügyben egyeztettem a Fidesz kommunikációs igazgatójával Hollik Istvánnal is, aki teljes mértékben támogatásáról biztosított bennünket.

Ahogy korábban az Index is beszámolt róla, a napokban rémhírterjesztésre hivatkozva 24 órán belül két embert is előállított a rendőrség: múlt kedden egy Szerencs közelében élő nyugdíjasnál, Kusinszki Andrásnál egy Facebook-bejegyzés miatt tartottak házkutatást, lefoglalták a számítógépét is. Majd hasonló okból rabosították Gyulán a helyi Kossuth Kör vezetőjét, Csóka-Szűcs Jánost.

Kusinszki esetében az ügyészség már korábban kimondta, hogy nem történt bűncselekmény, múlt pénteken pedig Csóka-Szűcs esetében is hasonlóképpen döntött a vádhatóság.

A hét végén Varga Judit igazságügyi miniszter is elhatárolódott az eljárásoktól. „Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik” – mondta az ATV-ben, hozzátéve, hogy „sajnos előfordul, hogy a hatóság téved”.