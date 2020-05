Öttel nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma

Öt halálos áldozattal, 467 főre nőtt a koronavírus áldozatainak száma kedd reggelre - írta a koronavírus-járványról tájékoztató hivatalos kormányzati honlap kedden.

Az aktív esetek száma néggyel nőtt, 1677-re.

A gyógyultak száma 1412 a legfrissebb adatok szerint.

Hatósági karanténban hattal többen vannak, mint egy nappal korábban, 10394-en, a tesztek száma pedig csaknem másfél ezerrel nőtt, 138697-re.

A május negyedikétől hatályos vidéki enyhítés után Budapesten is feloldották a korlátozó intézkedések egy részét: ennek megfelelően vasárnap éjféltől egyebek mellett szabadon látogathatóak a parkok, a játszóterek, megnyithatnak az éttermek, kávézók, cukrászdák teraszai, és az üzletek három óra után is nyitva tarthatnak.

Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy hétfőre 3535 főre emelkedett a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma Magyarországon, az áldozatok száma 462 fő volt, 1400-an viszont már gyógyultan távoztak a kórházból. Lélegeztetőgépen 46 voltak, kórházi ellátásra az aktív fertőzöttek mintegy kb. harmada, 568 személy szorult. Újságírói kérdésre elmondták, hogy az összes igazolt esetből 264 aktív fertőzött egészségügyi dolgozó.

Müller Cecília elmondta azt is, hogy az elmúlt napokban mérsékelt emelkedést tapasztaltak a járványügyi számokban, ezért továbbra is arra kért mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat. „Résen kell lennünk, mert a vírus még mindig itt van” – mondta. Mától új szabályok és új értékelési módszer lépett életbe, ezért az aktív fertőzötteket terület szerint is csoportosítják.

Fontos változás, hogy hétfőtől az egészségügyi szolgáltatások újabb köre vehető igénybe.

A tervezhető műtéteket, a krónikus ellátásokat, a kúraszerű ellátásokat és a nem népegészségügyi szűrővizsgálatokat is fokozatosan elkezdték visszavezetni, de továbbra is telefonon kell időpontot kérni.

További ágyak is felszabadultak, a korábban a koronavírus miatt lefoglalt kórházi ágyak egyharmada újra igénybe vehető, mondta Müller Cecília. Az intenzív terápiás ágyakat továbbra is fenntartják, lehetséges forgatókönyv ugyanis, hogy a járvány visszatér, mondta újságírói kérdésre a tisztifőorvos.

A táborok szervezéséről is beszélt: „Csakis egészséges gyermek és személyzet lehet a táborokban, azt igazolni kell. Nyilatkoznia kell arról, hogy egészséges" – fogalmazott. Amennyiben a táborozás alatt betegedne meg valaki, úgy az illetőt el kell különíteni, és értesíteni kell a tábor orvosát, valamint a szülőket. A napközis táborokban is a szabadidős tevékenységeket és a kiscsoportos foglalkozásokat javasolják. Kérdésre elmondta, hogy a gyerekek látogathatják az unokákat, de legyenek egészségesek.

Kiss Róbert rendőr alezredes egyebek mellett arról adott tájékoztatást, hogy 10 388 hatósági házi karantén van érvényben.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

(Borítókép: Orvosok és ápolók vizitelnek a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított Covid Ortopéd-Traumatológiai Osztályon a fővárosi Szent János Kórházban 2020. május 14-én. MTI/Balogh Zoltán )