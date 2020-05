Újra kellene indítani az iskolai oktatást az alsósoknak?

Ma újból nekifutunk, hogy az operatív törzstől megtudjuk: döntött-e már a kormány arról, hogy júniustól valóban lehetővé teszik az iskolai oktatás újraindulását az alsó tagozatosok számára. Erre tett ugyanis javaslatot az Orbán Viktor által felkért és például az érettségi megtartásáról is határozó oktatási munkacsoport a kormánynak.

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke még a múlt héten nyilatkozott arról, hogyan tartanák elképzelhetőnek az iskolai oktatás visszavezetését. Horváth Péter persze figyelmeztetett:

az oktatási munkacsoport kizárólag javaslatokat tud tenni, a döntés meghozatala a kormány dolga.

Ugyanakkor beszámolt arról, hogy az akciócsoport komoly megbeszélést folytatott azzal kapcsolatban, hogy van-e értelme júniusban újraindítani az iskolai oktatást, és ha igen, akkor az ország mely területein, milyen évfolyamokon. Meglátásuk szerint

ERRE AZ ELSŐ NÉGY OSZTÁLYBAN LENNE LEHETŐSÉG, A KÖTELEZŐSÉGET AZONBAN KÉNYES KÉRDÉSNEK TARTJÁK, MIUTÁN BIZTOSAN VANNAK OLYAN SZÜLŐK, AKIK FÉLTIK VISSZAENGEDNI A GYERMEKÜKET AZ ISKOLAPADBA.

A párhuzamos, vagyis az egyszerre történő digitális és helyi oktatást viszont semmiképp sem támogatnák, hiszen erre megfelelő munkaerő sincsen, tette hozzá Horváth Péter. Mindenesetre az oktatási akciócsoport azt támogatta, hogy ha valakik, akkor az első-negyedik évfolyamosok térhetnének vissza, elsősorban azokon a településeken, ahol kisebb mértékű a fertőzöttség. Továbbá azt is javasolták már a kormánynak, hogy

A TELEPÜLÉSEKNEK ÉS AZ ISKOLÁKNAK LEHETŐSÉGÜK LEGYEN ELDÖNTENIÜK, MIT TÁMOGATNAK, ÉS MIT NEM.

Még az Index szerkesztőségén belül is megosztó a téma. Vannak, akik már most nagyon nehezen oldják meg, hogy otthon maradjanak gyermekükkel, nemhogy akkor, amikor fizikailag is vissza kell térni a munkahelyekre. Mások viszont inkább csinálnák végig ezt a tanévet otthonról, semmiféle kockázatnak nem téve ki az ifjabb generációt.

Már csak ezért is furcsa, hogy a kijárási korlátozások feloldásával egy időben az óvodáknak és bölcsődéknek már nemcsak ügyeletet, de lényegében teljes felügyeletet kell nyújtaniuk a kisebb gyerekeknek. Sőt, maga Orbán Viktor is arról beszélt múlt pénteken szokásos rádiónyilatkozatában, hogy az alsó tagozatok megnyitása előtt először az óvodák, bölcsődék ügyeletének kell visszaállnia a normál kerékvágásba.

Azt szerinte senki nem tudja megmondani, hogy tényleg kinyitnak-e még idén az iskolák.

Nem lehetetlen, de nagyon óvatos vagyok

– fogalmazott a miniszterelnök. Az tehát nem derült ki, mikor határoz egy ilyen fajsúlyos kérdésben a kormány. Szerkesztőségünkhöz számtalan megkeresés érkezett a témában, érthető módon mindenki tudni szeretné, hogyan készüljön. Ezért már a múlt héten több kérdést is küldtünk mi is az illetékeseknek, hogy megtudjuk:

valóban azt tervezi a kormány, hogy újraindulhat az alsó tagozatosok iskolai oktatása két hét múlva, és egyáltalán mi indokolja azt, hogy – ahogyan a kormányő mondta – az óvodák és a bölcsődék újranyitása meg kell előzze az iskolákat?

Választ egy furcsa, a Koronavírus Sajtóközpont által jegyzett levélben kaptunk.

Ők még vasárnap azt írták, hogy

Az iskolák alsó évfolyamait látogató gyermekek nem mozognak annyi hely között, nem találkoznak másik emberekkel, így ezen évfolyamok megnyitása jóval alacsonyabb járványügyi kockázatot hordoz magával, mint például a középiskolásoknál. Ezzel magyarázható, hogy ahol tervezik az iskolák megnyitását, ott ezen évfolyamokkal terveznek. Ahogy azt Novák Katalin államtitkár az Operatív Törzzsel közösen tartott, szombati tájékoztatóján is kiemelte minden településen biztosítani kell a felügyeletet a bölcsődékben, óvodákban és általános iskolában, az intézményekben pedig napi négyszeri, illetve háromszori étkezést is kapnak a gyermekek. Az érdeklődés a felügyelet iránt jelentősen nőtt, a gyermekek 10 százaléka jár valamilyen intézménybe, és a kormány már dolgozik azon, hogy az érintetteket megszokott bölcsődéjükben, óvodájukban, iskolájukban is fogadni tudják.

Hogy mindez valójában mit takar, arra a Koronavírus Sajtóközpontnak kedden elküldött kérdéscsomagban kerestük a választ, konkrétan:

Mikor hoznak döntést az alsó tagozatos iskolai oktatás újraindításáról?

Konkrétan mit terveznek az iskolák alsó tagozatain? Visszamennek még ebben a tanévben a gyerekek az oktatási intézményekbe?

Vasárnap azt írta a Koronavírus Sajtóközpont lapunknak: „Az iskolák alsó évfolyamait látogató gyermekek nem mozognak annyi hely között, nem találkoznak másik emberekkel, így ezen évfolyamok megnyitása jóval alacsonyabb járványügyi kockázatot hordoz magával, mint például a középiskolásoknál. Ezzel magyarázható, hogy ahol tervezik az iskolák megnyitását, ott ezen évfolyamokkal terveznek.” Ezek szerint már elfogadta a kormány az oktatási akciócsoport és az operatív törzs idevágó javaslatait?

Pontosan mit javasolt az operatív törzs a kormánynak, és az Emberi Erőforrások Minisztériumának ebben a kérdésben?

Mikor tájékoztatják a döntésről a szülőket, pedagógusokat, iskolákat és főként a gyerekeket arról, hogy júniustól ismét lehetővé válik-e az iskolába járás?

Amíg azonban az operatív törzs napi tájékoztatóján választ kaphatunk ezekre a kérdésekre, az Index olvasói is kinyilváníthatják véleményüket:

Ön szerint újra kellene indítani az iskolai oktatást júniusban, legalább az alsó tagozatosoknak? 1280 B: Erre a tanévre már minek nyitnának újra az iskolák? Teljesen felesleges lenne, jól megy a tanulás otthonról is.

891 A: Jó lenne, ha újraindulna az iskolai oktatás, én biztosan vinném a gyerekemet.

350 C: Én féltem a gyerekem a vírustól, biztosan nem engedném iskolába ebben a tanévben.

(Borítókép: „Hiányoztok” felirat egy budapesti iskola ablakában. Fotó: Nagy Attila Károly / Index)