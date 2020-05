Merkely: A magyar adatok a legpontosabbak a fertőzöttség arányáról

Az operatív törzs szombati tájékoztatóján Novák Katalin családügyi államtitkár megismételte a kormány eddig is ismert intézkedéseit.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint Európában Magyarországon vannak a legpontosabb adatok a koronavírus-fertőzöttség arányáról. A 8,2 millió, 14 év feletti lakosság 0,6-0,7 százaléka kaphatta el eddig a koronavírust, ami néhány tízezres átfertőzöttségi arányt jelent, mondta az RTL Klub híradójának.

A Semmelweis Egyetem által végzett országos szűrővizsgálatra 17 787 főt kértek fel, akik közül 10 602-en vettek részt a vizsgálatban. A rektor szerint a kutatás eredménye országosan is reprezentatívnak tekinthető. Merkely szerint a járvány eddig viszonylag enyhe lefolyású volt, ám számítani kell a második hullámra is, amelyről azonban azt reméli, hogy nem lesz nagyobb, mint az első volt. Ezt azzal indokolta, hogy most már felkészültek, és figyelik, hogy mikor kezd ismét terjedni a vírus.

Merkely az M1 csatornának arról beszélt, hogy Izlandon a meghívottak 36 százaléka, Szlovéniában pedig a 46 százalékuk ment el az országos koronavírus-szűrésre, ezzel szemben Magyarországon 67,7 százalékos volt a részvételi arány, írja az MTI.

Végleges eredmények még nincsenek, de biztosnak véli, hogy az átfertőzöttek száma a múlt héten már közölt értékek, 30 és 80 ezer között lehet.

A fertőzésen átesettek száma Magyarországon nagyon kevés, ugyanakkor ez nem jelent jelentősen kisebb védettséget a járvány esetleges második hullámában. A 0,6-0,7 százalékos átfertőzöttségi arány klinikai szempontból nem igazán különbözik a 4-5 százalékos spanyolországi aránytól. Amíg Spanyolországban a lakosság 94-95 százaléka maradt potenciálisan fertőzhető, addig nálunk 99 százalék ez a szám, és ez a járvány esetleges második hullámában semmilyen különbséget nem hoz – mondta Merkely.