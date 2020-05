A járványhelyzetre hivatkozva halasztotta el a kormány az egyszer használatos műanyagok betiltását

Ahogy arról beszámoltunk kedden, visszavonta a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azt a törvényjavaslatot, amely az egyszer használatos műanyagok betiltásáról szólt volna. Az Országgyűlésnek egy hete benyújtott törvénytervezet pedig azon a februárban elfogadott klíma- és természetvédelmi akcióterven alapult, amely már tartalmazta egyes egyszer használatos műanyag eszközök (például szívószálak, evőeszközök, fülpiszkálók és lufipálcák) forgalomba hozatalának betiltását.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerda délután egy közleményben magyarázta meg, hogy miért vonták vissza most ezt a javaslatot. A minisztérium azt írta, a kormány továbbra is támogatja az egyszer használatos műanyagok kivezetését.

"A februárban elfogadott Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv elemeit a kormány lépésről-lépésre megvalósítja, ahogy tette az éppen ma bejelentett, tisztán elektromos autók beszerzését támogató pályázattal is.

A járványügyi készültség időszakában azonban minden munkahelyet meg kell őrizni, így annak érdekében, hogy a műanyagipari vállalatok se lehetetlenüljenek el a gazdaság újraindításakor, több időt kell hagyni számukra a technológiaváltásra való felkészülésre.

A munkahelyek védelme érdekében ennek megfelelően az egyszer használatos műanyagok betiltásáról szóló törvényről később dönt az Országgyűlés" - írják.

A minisztérium hozzáteszi, "az ellenzéki pártok és egyes sajtóorgánumok elhamarkodott következtetéseivel szemben a kormány cselekszik a tiszta Magyarországért, a teremtett környezet védelméért. A leginkább környezetromboló termékek forgalmának korlátozása az uniós kötelezettség mellett a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben is megerősített célkitűzés. A munka folytatódik az egyszer használatos műanyagok kivezetése, a környezetkímélő helyettesítő termékek kifejlesztése, elterjesztése érdekében."

Miközben az Orbán-kormány igyekszik megtorpedózni a klímaváltozás hatásai ellen fellépő európai zöld megállapodást, a másik uniós környezetvédelmi csapásvonalon a most visszavont javaslat szerint az uniós előírásban javasoltnál is előbb cselekedett volna. Az uniós elvárásból egyébként az következik, hogy ebben az évben ennek a most halasztott törvénymódosításnak az elfogadása még megtörténik.

Ahogy azzal az Index már részletesen foglalkozott, nem a műanyaggal van baj általában, hanem az egyszer használatos, eldobható műanyag termékekkel. Ezek azok, amelyek a csatornákba és vizekbe kerülve előbb-utóbb a tengerekben, rosszabb esetben a tengeri élőlények gyomrában végzik. Becslések szerint az óceánokban 150 millió tonna műanyaghulladék úszik, és ez a mennyiség évente 8 millióval nő – ez percenként 15 tonna szemét. Egy sokat idézett előrejelzés szerint, ha így folytatjuk, harminc éven belül több műanyag lesz az óceánokban, mint amennyi hal.