A kormány képviselői nem mennek el a népléti bizottság mai ülésére

A kormány képviselői nem vesznek szerdán részt az Országgyűlés népjóléti bizottság ülésén. „Egy későbbi alkalommal, a veszélyhelyzetet követően állnak csak a bizottság rendelkezésére, hogy a bizottság tagjainak külön is beszámoljanak a koronavírus-járvány aktuális helyzetéről”, közölte az MTI-vel a Kormányzati Tájékoztatási Központ.



Korózs Lajos a bizottság elnöke sokadik alkalommal hívta meg a kormány és az Operatív Törzs képviselőit, akik eddig minden alkalommal eleget tettek a meghívásnak és a napi munkájuk és a napi sajtótájékoztatók mellett több órán keresztül álltak a bizottság rendelkezésére és ott is külön is beszámoltak a járvány aktuális helyzetéről, írják közleményükben, melyben hozzáteszik: a

„mai napon a kormány képviselői azonban nem kívánnak élni a meghívással.”

A Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatása szerint a járvány elleni védekezés ma is teljes erőt és munkaidőt kíván mind a járványügyi hatóságoktól és az egészségügyi vezetéstől.

A kormány és az Operatív Törzs képviselői legutóbb április 28-án, közel hét órás, maratoni ülésen számoltak be a legfrissebb fejleményekről az Országgyűlés népjóléti bizottságának. A népjóléti bizottság akkor Karácsony Gergely meghallgatását is kezdeményezte. A főpolgármester szerint tájékoztatást, segítséget nem nagyon kaptak, a Pesti úti idősotthonban pedig politikai lejáratókampány indult a főváros ellen, holott a csatározásoknak nem most lenne itt az ideje.