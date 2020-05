Ingyenessé tennék az örökbe fogadó szülők tanfolyamát

Tovább egyszerűsítenék a gyerekek örökbefogadását, Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán jelentette be, hogy módosító javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, hogy a jövőben ingyenes legyen az örökbefogadói tanfolyam. Novák szerint ezzel 120-160 ezer forintot is spórolhatnak az örökbefogadó szülők.

Múlt héten sajtótájékoztatón jelentették be, hogy kevésbé vizsgálnák az örökbefogadó szülőket. A törvényjavaslat szerint:

Újabb gyerek örökbefogadásakor egyszerűbb lesz az örökbefogadó szülők alkalmassági vizsgálata;

Az újonnan jelentkező szülőknek már nem kötelező a 40 órás tanfolyam elvégzése;

A korábbi hat helyett három hónap után örökbe fogadható lesz az a gyerekvédelmi rendszerben nevelkedő gyermek, aki iránt egyáltalán nem érdeklődnek vér szerinti szülei;

Rendszertelen kapcsolattartásnál a korábbi egy év helyett nyolc hónap után lesz örökbe fogadható a gyerek;

Az örökbefogadást tervezők számára évente legfeljebb tíz nap munkaszüneti nap is jár;

Az örökbefogadó szülők és a gyermekek között fennálló legnagyobb korkülönbséget negyvenötről ötven évre emelik, azért, hogy minél több idősebb gyereket is örökbe tudjanak fogadni.

Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára szerint az örökbefogadások kétharmadában a gyerekek a gyerekvédelmi rendszerből érkeznek.