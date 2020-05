Június másodikától nyitnak az iskolák, visszatér az óvodák, bölcsődék normális működési rendje

Mivel a járványveszély mértéke érdemben csökkent, az óvodák és a bölcsődék a megyékben május 25-től, a fővárosban június 2-től visszatérnek a normális működési rendhez. Az intézményeknek külön igazolás nélkül is fogadniuk kell a gyerekeket, a nyár folyamán egy intézmény legfeljebb két hétre állhat le – mondta Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár a Facebookon.

Hozzátette, a tanév hossza nem változik, és mivel a digitális oktatás jól működik, így a tanév végéig, június 15-ig érvényben marad.

Arról is döntés született, hogy június 2-től engedélyezik az iskolákban a pedagógusok és a tanulók oktatási célú találkozását, kiscsoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítés tartását, amennyiben annak célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása.

Június 2-tól változik a gyermekfelügyelet rendje is. Már nem csak egyes kijelölt intézményekben, hanem valamennyi iskolában meg kell szervezni az adott intézménybe járó gyerekek felügyeletét.

A gyermekeket, tanulókat külön feltételek és igazolások nélkül fogadni kell

− mondta az államtitkár.

A gyermekfelügyeleti rendet az iskoláknak június 26-ig kell megszervezniük és fenntartaniuk. A felügyeletben részt vevők számára

június 2. és június 15. között elsősorban felzárkóztató, a tanulást támogató foglalkozásokat szervezzenek, majd június 15-től június 26-ig pedig a következő tanévre készülhetnek fel az iskolákban.

Maruzsa arról is beszélt, hogy az intézmények napközis táborokat − a járványügyi szabályok betartása mellett − szervezhetnek, a nyári táborok szervezéséről viszont még egyeztetnek, arról csak jövő héten adnak tájékoztatást.

Elmondta, hogy azok, akik részt vesznek a gyermekfelügyeletben, azoknak június 26-ig jár az étkezés az iskolákban, és a rendszer „csak június 29-től áll át a nyári szünetben alkalmazandó rendre.”

Kitért a tanévzárókra és a ballagásokra is. A kormány kérése az intézmények felé az, hogy ne szervezzenek ilyeneket kötelező jelleggel, de „átgondoltan, kevesebb résztvevővel, akár az adott osztályok számára a hagyományostól eltérő, az egyidejű tömeges jelenlétet mellőző módon a ballagás és a tanévzáró megszervezése is lehetséges.” Hasonló módon érdemes megszervezni a bizonyítványok kiadását is.